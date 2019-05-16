Основные победители «Бюджета участия» определились. Будет ли «бонус» от горсовета?

Завершился сбор голосов за мини-проекты городской программы «Бюджет участия Славянска». На сегодняшний день определены пять победителей, но интрига все же остается.

Напомним, что лидеры «Бюджета участия-2019» определились уже давно, когда сбор голосов только вышел на финишную прямую. С тех пор топ-5 проектов изменился лишь в рейтинговом позиционировании. Обращает внимание, что два проекта-победителя являются продолжением прошлогодних общественных инициатив. В первую очередь, это касается проекта «Помощь бездомным животным», который собрал наибольшее количество голосов – 949. В его рамках планируется стерилизовать 50 бездомных животных и приобрести вольеры для пункта временного содержания бесхозных собак. Стоимость данных мероприятий составляет 150 тыс. грн.

Продолжением прошлогодней инициативы можно считать и проект «Сквер семейного отдыха». Он подразумевает благоустройство зеленой зоны в мкр-не «Химик». В прошлом году, напомним, здесь же реализовывался проект-победитель «Аллея семейного отдыха», стоимостью 144,2 тыс. грн. Теперь авторы претендуют на максимальную сумму финансирования – 150 тыс. грн. С 737 голосами поддержки проект занял в рейтинге 3-е место.

Второе место в списке победителей досталось проекту «Веревочный городок «LaZanka». Он подразумевает строительство альтернативного спортивно-развлекательного комплекса на территории ООШ №16. Судя по смете, авторы инициативы планируют уложиться в сумму 149952 грн. Свои голоса за проект отдали 760 жителей Славянска.

На 4-ю позицию рейтинга вышел проект от инициативной группы Славкурорта, который называется «Арт-хуторок». Его суть заключается в создании зоны скульптурных концептуальных композиций, тематически «привязанных» к культурным особенностям города. В общей сложности этот проект собрал 616 голосов. Цена вопроса в данном случае несколько превышает установленный программой лимит в 150 тыс. грн, недостающие 16,8 тыс. грн энтузиасты собираются покрыть за счет собственных и привлеченных меценатских средств.

Замыкает топ-5 проект строительства уличной общедоступной спортивной площадки с антивандальными тренажерами возле кафедры физического воспитания ДГПУ. Название проекта – «Территория здоровья». За такую идею проголосовали 571 человек. Заявленная разработчиками потребность в бюджетном финансировании составляет 148350.

Арифметическое сложение приведенных выше сумм показывает, что общая стоимость всех проектов-победителей составляет 748,3 тыс. грн. Учитывая, что в текущем году на реализацию программы «Бюджет участия Славянска» горсовет выделил 800 тыс. грн, неосвоенными могут остаться около 50 тыс. грн.

Основываясь на практике прошлого года, когда по инициативе мэра сумму финансирования увеличили, можно ожидать, что проектов-победителей вновь будет больше. В 2018 году, напомним, «бонус» получил микрорайон «Химик». В 2019-м на дополнительные средства претендует проект «Баскетбол объединяет всех», авторы которого предлагают построить во дворе 12-й школы баскетбольную площадку. Данный проект собрал 326 голосов, расходы на его реализацию оцениваются в 149705 грн, то есть к оставшейся от других победителей сумме депутатам нужно будет добавить порядка 100 тыс. грн. Как будет на самом деле – посмотрим.