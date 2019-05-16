К монетизированной субсидии в октябре прибавятся и другие льготы

|16 мая 2019
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С 1 октября все льготы, касающиеся жилищно-коммунальных услуг, будут выдаваться «живыми» деньгами. Соответствующее постановление «Некоторые вопросы предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме» Кабинет министров Украины принял 17 апреля текущего года.
Как рассказали в славянском управлении соцзащиты населения, речь идет исключительно о пособиях и прочих выплатах в сфере ЖКХ.
- К ним относятся теперь не только субсидии, но также 100%, 50%, 25-процентная и другие скидки на оплату этих услуг. Данное постановление не касается, например, оплаты проезда или пособий по уходу за детьми, - объясняет замначальника УЖКХ Екатерина Пасечник.
Изменения в законодательстве потребуют от сотрудников управления определенных действий. Так, им будет необходимо внести дополнительную информацию о льготниках в Единый автоматизированный реестр. Прежде всего это касается номера мобильного телефона. Если это не будет сделано, выплата пособия окажется под большим вопросом.
Чтобы в будущем не возникло сложностей, получателей всех льгот по линии ЖКХ просят обратится в отдел персонифицированного учета льготных категорий населения. Льготников ждут по адресу: г. Славянск, ул. Г. Батюка, 40, каб. 12. Приемные дни понедельник-четверг с 9:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00.
Еще один вопрос, на который просят обратить внимание сотрудники УСЗН, касается тех, кому на летний период будет назначена так называемая «нулевая» субсидия. Этим лицам, разъясняет Екатерина Пасечник, перед началом отопительного сезона придется обратиться в управление и написать новое заявление на назначение этого вида социальной льготы. Таких граждан в УСЗН ждут с октябре-ноябре нынешнего года. Ранее этого срока приходить не следует, говорят соцработники.
- Тем жителям города, кому на май-сентябрь назначат субсидию больше нулевой, на отопительный период ее насчитают автоматически. При расчете во внимание будут браться доходы за 1-2 кварталы текущего года, - рассказывает замначальника управления.
По словам Екатерины Пасечник, у людей очень часто возникает вопрос, повлияет ли на назначение субсидии наличие долгов за коммунальные услуги. Согласно новшествам в законодательстве, на момент назначения у человека не должно быть просроченного более чем на месяц долга. То есть, для назначения субсидии на май-сентябрь важно не иметь долгов за март и ранее. Апрельские долги в расчет уже не берутся.
Кроме этого, объясняют в УСЗН, не будут учитываться доначисления дополнительных объемов природного газа, которые увидели в своих платежках некоторые славянцы.
Также в расчет не возьмут долги, которые возникли не по вине потребителя. Например, из-за того, что поставщик услуги не заключил договор с Ощадбанком для перечисления жилищных субсидий в безналичной форме.
- Если человек погасит долги или заключит договор об их реструктуризации после мая месяца, он может обратиться в УСЗН с декларацией и заявлением. Субсидия ему будет назначена с момента обращения, - говорит Екатерина Пасечник.
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Комментарии к статье «К монетизированной субсидии в октябре прибавятся и другие льготы»
С 1 октября все льготы, касающиеся жилищно-коммунальных услуг, будут выдаваться «живыми» деньгами. Соответствующее постановление «Некоторые вопросы предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме» Кабинет министров Украины принял 17 апреля текущего года.