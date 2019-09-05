Дешевый летний газ на зиму в Славянске пока недоступен

|5 сентября 2019
|Просмотров: 66
|
В Украине стартовала акция «Твоя энергонезависимость». С 23 августа по 23 сентября потребители получат возможность закупить газ на зиму по летним ценам - приблизительно 6 тыс. грн на 1000 «кубов».
Объем «акционного» газа ограничен. Всего можно приобрести 25 тыс. куб. м. Такие нормативы установил НАК «Нафтогаз».
В Славянске опция пока недоступна. Как объяснили местном управлении газоснабжения, разъяснений из области пока не получены. Поэтому бытовых и коммерческих потребителей просят подождать. Предположительно - до следующей недели.
«Твоя энергонезависимость» - хорошая возможность сэкономить. Ведь прошлой зимой жители Славянска покупали газ по цене 8,5 гривен за куб. В нынешнем сезоне, по прогнозам специалистов, расценки могут подняться до 12 грн. Однако нюансы в акционной программе имеются. Например, непонятно, почему зимой должна возрасти цена. Ведь сейчас газ закачивается в хранилища по как никогда дешевой стоимости.
Нет пока ответов на вопрос, как закупить «летний» газ получателям субсидий. Что делать жителям многоэтажек? Да и в принципе, много ли в Славянске граждан, готовых выложить 150 тыс. грн за акцию от «Нафтогаза»? Надо полагать, скорее, новшество заинтересует коммерческие учреждения и организации.
Тем не менее, по словам специалистов, в нововведении от «Нафтогаза» нет ничего необычного. Так, в Европе много «пакетных» предложений, которые дают возможность потребителям закупить газ впрок по более дешевой цене.
В НАК возможность отпускать населению дешевый газ объясняют обвалом его цен на европейском рынке. Лишь за последние пять месяцев они упали на 25%. Но маркетологи видят случившемуся другое объяснение. С 2020 года в стране стартует газовый рынок, когда украинцы смогут сами выбирать поставщика. Поэтому сейчас, по их мнению, идет борьба за потребителя.
5 сентября 2019
• Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!
• На день рождения города славянцам подарят салют
• Все флаги в гости будут к нам
• Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации
• Для роддома нашли другого подрядчика
• Жители Изюмской боятся дождей
• В Славянске отметили День памяти защитников Украины
• С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго
• Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик
• Лучшие учителя Славянска получат по 10 тысяч гривен от мэра
• Не «Сільпо»: что откроют вместо «Бруснички»
• Славянцы победили в литературном конкурсе. Один из них - посмертно
• Дешевый летний газ на зиму в Славянске пока недоступен
• В Славянске появилось первое в области инклюзивное банковское отделение
• Какой памятник разрушили в районе Славтяжмаша, придется устанавливать суду
• Житель Славянска вырастил более 100 кустов конопли
• Пожар в общежитии тушили 30 спасателей
4 сентября 2019
• Полтавский триумф Яны Киптенко
• У Ломаченко новый титул, у Усика – новый соперник
• Элина Свитолина пробилась в полуфинал US Open
• Из Германии в Украину: Коноплянка стал игроком «Шахтера»
• Роман Мартынов – чемпион Донецкой области по шахматам
31 августа 2019
• Как быстро уложить волосы: ловкость рук и никакого мошенничества
29 августа 2019
• Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»
• «Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году
• Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа
• Фонтан-глобус установят возле Шелковичного озера
• К весне в городе появятся смарт-остановки
• В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства
— 5 сентября 2019 —
Суд обязал власти Славянска привести в соответствие с нормами Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" решение о повышении тарифа на перевозку пассажиров электротранспортом. Об этом на заседании исполкома 4 сентября сообщила начальник отдела транспорта и связи Римма Макиенко.
— 29 августа 2019 —
Славянцы, не получившие ранее выплаты, положенные «детям войны», могут сделать это сейчас. В 2019 году государство наконец приступило к исполнению закона о признании госдолгом денежных средств, не выплаченных после решения суда. О всех подводных камнях этой насущной проблемы рассказывает председатель местной общественной организации «Дети войны» Анатолий Бовздаренко.
— 22 августа 2019 —
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий согласовало Славянску участие в программе приобретения жилья для ВПЛ на вторичном рынке. Если все пойдет без сбоев, до конца года переселенцы получат в пользование 10 "двушек".
— 22 августа 2019 —
На заседании славянского исполкома 21 августа был заслушан лишь один основной вопрос. Он касался утверждения отчета о выполнении городского бюджета за первое полугодие. Докладчиком выступил начальник финуправления Игорь Ковалев (на фото).
Приветствую, гость! Вход
5 сентября 2019
• Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!
• На день рождения города славянцам подарят салют
• Все флаги в гости будут к нам
• Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации
• Для роддома нашли другого подрядчика
• Жители Изюмской боятся дождей
• В Славянске отметили День памяти защитников Украины
• С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго
• Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик
• Лучшие учителя Славянска получат по 10 тысяч гривен от мэра
• Не «Сільпо»: что откроют вместо «Бруснички»
• Славянцы победили в литературном конкурсе. Один из них - посмертно
• Дешевый летний газ на зиму в Славянске пока недоступен
• В Славянске появилось первое в области инклюзивное банковское отделение
• Какой памятник разрушили в районе Славтяжмаша, придется устанавливать суду
• Житель Славянска вырастил более 100 кустов конопли
• Пожар в общежитии тушили 30 спасателей
4 сентября 2019
• Полтавский триумф Яны Киптенко
• У Ломаченко новый титул, у Усика – новый соперник
• Элина Свитолина пробилась в полуфинал US Open
• Из Германии в Украину: Коноплянка стал игроком «Шахтера»
• Роман Мартынов – чемпион Донецкой области по шахматам
31 августа 2019
• Как быстро уложить волосы: ловкость рук и никакого мошенничества
29 августа 2019
• Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»
• «Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году
• Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа
• Фонтан-глобус установят возле Шелковичного озера
• К весне в городе появятся смарт-остановки
• В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Дешевый летний газ на зиму в Славянске пока недоступен»
В Украине стартовала акция «Твоя энергонезависимость». С 23 августа по 23 сентября потребители получат возможность закупить газ на зиму по летним ценам - приблизительно 6 тыс. грн на 1000 «кубов».