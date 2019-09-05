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Визитные карточки Славянска

Дешевый летний газ на зиму в Славянске пока недоступен

Светлана Вьюниченко
5 сентября 2019 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине стартовала акция «Твоя энергонезависимость». С 23 августа по 23 сентября потребители получат возможность закупить газ на зиму по летним ценам - приблизительно 6 тыс. грн на 1000 «кубов».

Объем «акционного» газа ограничен. Всего можно приобрести 25 тыс. куб. м. Такие нормативы установил НАК «Нафтогаз».

В Славянске опция пока недоступна. Как объяснили местном управлении газоснабжения, разъяснений из области пока не получены. Поэтому бытовых и коммерческих потребителей просят подождать. Предположительно - до следующей недели. 

«Твоя энергонезависимость» - хорошая возможность сэкономить. Ведь прошлой зимой жители Славянска покупали газ по цене 8,5 гривен за куб. В нынешнем сезоне, по прогнозам специалистов, расценки могут подняться до 12 грн. Однако нюансы в акционной программе имеются. Например, непонятно, почему зимой должна возрасти цена. Ведь сейчас газ закачивается в хранилища по как никогда дешевой стоимости. 

Нет пока ответов на вопрос, как закупить «летний» газ получателям субсидий. Что делать жителям многоэтажек?  Да и в принципе, много ли в Славянске граждан, готовых выложить 150 тыс. грн за акцию от «Нафтогаза»? Надо полагать, скорее, новшество заинтересует коммерческие учреждения и организации. 

Тем не менее, по словам специалистов, в нововведении от «Нафтогаза» нет ничего необычного. Так, в Европе много «пакетных» предложений, которые дают возможность потребителям закупить газ впрок по более дешевой цене. 

В НАК возможность отпускать населению дешевый газ объясняют обвалом его цен на европейском рынке. Лишь за последние пять месяцев они упали на 25%. Но маркетологи видят случившемуся другое объяснение. С 2020 года в стране стартует газовый рынок, когда украинцы смогут сами выбирать поставщика. Поэтому сейчас, по их мнению, идет борьба за потребителя.

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Комментарии к статье «Дешевый летний газ на зиму в Славянске пока недоступен»

В Украине стартовала акция «Твоя энергонезависимость». С 23 августа по 23 сентября потребители получат возможность закупить газ на зиму по летним ценам - приблизительно 6 тыс. грн на 1000 «кубов».

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