Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН

В Украине с 1 октября вступает в силу новый порядок предоставления субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом рассказали в Славянском управлении соцзащиты населения.

Напомним, что закон предусматривает два вида предоставления льгот и субсидий: наличный и безналичный. При безналичной форме государственная субсидия поступает в «Ощадбанк». Финучреждение самостоятельно ведет персонифицированный учет льготников и переводит деньги на счета предприятий-поставщиков услуг.

Наличная форма предусматривает открытие субсидиантом счета в «Ощадбанке». На него и будет поступать субсидия от государства. Льготник может в любой момент снять деньги наличными.

Заместитель начальника УСЗН Екатерина Пасечник отмечает, что для получения субсидии в денежной форме необходимо обратится в управлении с соответствующим заявлением. В нем нужно указать номер и реквизиты расчетного счета, открытого в «Ощадбанке». В противном случае, по умолчанию, всем льготникам назначается безналичная форма субсидии. То есть, если человек не обратился с заявлением, банк распорядится субсидией самостоятельно, оплатив коммунальные услуги.

Сотрудники УСЗН обращают внимание, что при наличной форме получения субсидии человек может тратить эти деньги по своему усмотрению. Но если потребитель накопит долги за коммунальные услуги, превышающие 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, субсидию автоматически переведут на безналичный режим.

Также в УСЗН просят учитывать, что выдача льгот предполагает три степени проверок. Неверно поданная информация все равно становится явной, и средства приходится возвращать государству.