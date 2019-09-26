|26 сентября 2019
|Просмотров: 10
|
С 1 октября в Славянске вступят в силу новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Такое решение приняла Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Оно опубликовано в правительственном издании «Урядовий кур’єр» под №181 от 21 сентября нынешнего года.
Цена кубометра воды вырастет до 18 грн 17 копеек, стоков - до 11 грн 44 копеек. Итого получается 29,61 грн. Ранее, напомним, тариф равнялся 27 грн 76 копеек за кубометр. Таким образом повышение составило 11%.
Обращаем внимание, что новый тариф не предполагает дифференциацию. Ранее для частного сектора была установлена одна цена, для многоэтажек - другая. Разница обусловливалась тем, что в тариф для жителей многоэтажек закладывалось обслуживание инженерных коммуникаций - то есть, внутридомовых сетей. Почему теперь этот показатель не учитывается, остается неясным. По словам и.о. гендиректора «Славгорводоканала» Алексея Шурко, предприятие лишь выполняет предписания НКРЭКУ.
В целом, повышение тарифов вызвано рядом факторов, в частности - ростом цен на покупную воду и электроэнергию.
Напомним, что в последний раз тарифы на воду в Славянске поднимались в марте нынешнего года. До этого - в январе 2018-го. То есть, если между предыдущими повышениями прошло чуть более года, теперь - всего 7 месяцев.
26 сентября 2019
• С 1 октября за воду придется платить больше
• А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября
• Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН
• К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы
• Кому из мамочек достанется компенсация за «бэби-бокс»
• Снова секретарь: Вадим Лях ветировал отставку Жана Кима
• Отопительный сезон на Машмете под угрозой срыва
• Горячая сессия: депутаты «зарубили» строительство фонтана, но оставили деньги на кладбища
• У мэра выясняли, чем поборы в садиках отличаются от пожертвований
• Какие грибы водятся недалеко от Славянска, и как их найти
• Герою Украины Виктору Смирнову вручили ключи от квартиры в Славянске
• Премия имени Михаила Петренко вышла на всеукраинский уровень
• В Славянске задержали злоумышленников, обворовавших церковь
• Задержаны аферисты, выманивавшие деньги у стариков
• В Былбасовке под поездом погиб мужчина
• В сквере «Мечта» снова побывали вандалы
• Истории похищения знаменитостей
24 сентября 2019
• Магазин косметики для волос – откройте дверь в мир красоты
19 сентября 2019
• Уже не секретарь: депутаты тайным голосованием лишили Жана Кима должности
• Нормальная работа ландшафтного парка невозможна без решения проблемы Славкурорта
• В Славянске появится консульство Латвии
• Славянцам предлагают выбрать лучшего учителя и воспитателя
• Славянцы должны увидеть выставку «На изломе»
• Губернатор надеется, что реконструкция «Шелковичного» завершится к концу года
• Ремонт хирургии поставили на паузу, а у моста шансы есть
• Уходим от «Воды Донбасса». Но медленно
• На ремонт санузлов в 1-й хирургии горздрав просит 300 тысяч гривен
• Машмету обещают модульную котельную к отопительному сезону
• В роддоме отремонтируют один этаж и присоединят к клинической больнице
— 26 сентября 2019 —
В Украине с 1 октября вступает в силу новый порядок предоставления субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом рассказали в Славянском управлении соцзащиты населения.
— 26 сентября 2019 —
В Донецкой области в качестве эксперимента будет введена монетизация «бэби-боксов». Об этом во время рабочей поездки в регион сообщил заместитель министра социальной политики Олег Коваль. Таким образом, славянские мамочки, смогут получить хотя бы компенсацию за не выданный вовремя пакет малыша. Она составит 5 тыс. грн.
— 5 сентября 2019 —
Суд обязал власти Славянска привести в соответствие с нормами Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" решение о повышении тарифа на перевозку пассажиров электротранспортом. Об этом на заседании исполкома 4 сентября сообщила начальник отдела транспорта и связи Римма Макиенко.
— 5 сентября 2019 —
В Украине стартовала акция «Твоя энергонезависимость». С 23 августа по 23 сентября потребители получат возможность закупить газ на зиму по летним ценам - приблизительно 6 тыс. грн на 1000 «кубов».
Приветствую, гость! Вход
26 сентября 2019
• С 1 октября за воду придется платить больше
• А учиться они все равно не будут: осенние каникулы начнутся с 15 октября
• Для субсидии «живыми деньгами» понадобится заявление в УСЗН
• К началу отопительного сезона Славянск готов. Но есть нюансы
• Кому из мамочек достанется компенсация за «бэби-бокс»
• Снова секретарь: Вадим Лях ветировал отставку Жана Кима
• Отопительный сезон на Машмете под угрозой срыва
• Горячая сессия: депутаты «зарубили» строительство фонтана, но оставили деньги на кладбища
• У мэра выясняли, чем поборы в садиках отличаются от пожертвований
• Какие грибы водятся недалеко от Славянска, и как их найти
• Герою Украины Виктору Смирнову вручили ключи от квартиры в Славянске
• Премия имени Михаила Петренко вышла на всеукраинский уровень
• В Славянске задержали злоумышленников, обворовавших церковь
• Задержаны аферисты, выманивавшие деньги у стариков
• В Былбасовке под поездом погиб мужчина
• В сквере «Мечта» снова побывали вандалы
• Истории похищения знаменитостей
24 сентября 2019
• Магазин косметики для волос – откройте дверь в мир красоты
19 сентября 2019
• Уже не секретарь: депутаты тайным голосованием лишили Жана Кима должности
• Нормальная работа ландшафтного парка невозможна без решения проблемы Славкурорта
• В Славянске появится консульство Латвии
• Славянцам предлагают выбрать лучшего учителя и воспитателя
• Славянцы должны увидеть выставку «На изломе»
• Губернатор надеется, что реконструкция «Шелковичного» завершится к концу года
• Ремонт хирургии поставили на паузу, а у моста шансы есть
• Уходим от «Воды Донбасса». Но медленно
• На ремонт санузлов в 1-й хирургии горздрав просит 300 тысяч гривен
• Машмету обещают модульную котельную к отопительному сезону
• В роддоме отремонтируют один этаж и присоединят к клинической больнице
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «С 1 октября за воду придется платить больше»
С 1 октября в Славянске вступят в силу новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Такое решение приняла Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Оно опубликовано в правительственном издании «Урядовий кур’єр» под №181 от 21 сентября нынешнего года.