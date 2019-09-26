С 1 октября за воду придется платить больше

С 1 октября в Славянске вступят в силу новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Такое решение приняла Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Оно опубликовано в правительственном издании «Урядовий кур’єр» под №181 от 21 сентября нынешнего года.

Цена кубометра воды вырастет до 18 грн 17 копеек, стоков - до 11 грн 44 копеек. Итого получается 29,61 грн. Ранее, напомним, тариф равнялся 27 грн 76 копеек за кубометр. Таким образом повышение составило 11%.

Обращаем внимание, что новый тариф не предполагает дифференциацию. Ранее для частного сектора была установлена одна цена, для многоэтажек - другая. Разница обусловливалась тем, что в тариф для жителей многоэтажек закладывалось обслуживание инженерных коммуникаций - то есть, внутридомовых сетей. Почему теперь этот показатель не учитывается, остается неясным. По словам и.о. гендиректора «Славгорводоканала» Алексея Шурко, предприятие лишь выполняет предписания НКРЭКУ.

В целом, повышение тарифов вызвано рядом факторов, в частности - ростом цен на покупную воду и электроэнергию.

Напомним, что в последний раз тарифы на воду в Славянске поднимались в марте нынешнего года. До этого - в январе 2018-го. То есть, если между предыдущими повышениями прошло чуть более года, теперь - всего 7 месяцев.