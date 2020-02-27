Спортплощадки, зоны отдыха, «музыка ветра»: что заявили славянцы на «Бюджет участия»

|27 февраля 2020
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Завершился сбор заявок на конкурс "Бюджет участия Славянска". Первичное обсуждение проектов координационный совет провел 21 февраля. Конкуренция, похоже, намечается серьезная.
В этом году "Бюджет участия" впервые проходил по отредактированному регламенту. Главные изменения - минимальный возраст участников, снизившийся с 16 до 14 лет, и разбивка проектов на "большие" (до 330 тыс. грн) и "малые" (до 150 тыс. грн). Последняя категория выделена для отдаленных микрорайонов, которым сложно конкурировать с центром в формировании группы поддержки. Школы и садики в этом году к конкурсу решили не подключать.
Объем финансирования программы на 2020 год составляет 1,3 млн грн., из которых 1 млн грн отводится на большие проекты, 300 тыс. грн - на малые. В первой категории заявлено 28 проектов на общую сумму 8,3 млн грн. Во второй - 7 проектов более чем на 1 млн грн.
В 12 заявках содержится проект строительства спортивных объектов или проведения спортивных мероприятий. Это говорит о повышенном общественном запросе на развитие данной сферы. В этом контексте уместно вспомнить проект стерилизации бездомных животных, который катализировал обсуждение проблемы органами власти. В нынешнем году, поверив обещаниям чиновников, что в городе построят стационарный стерилизационный пункт, побеждавшая 2 года команда зоозащитников от участия в конкурсе отказалась.
Другой фокус интересов сосредоточился вокруг сквера "Мечта", по которому заявлено сразу 4 разноплановых проекта. Насколько они конкурентны между собой, покажут итоги голосования.
Еще более запутанная ситуация складывается в микрорайоне Железнодорожный-2, жители которого заявили 3 проекта. Поскольку реализовать их предлагается практически в одном месте, конкурировать за голоса авторам придется в жестких условиях.
Интересно, что из 35 заявленных проектов 25 составлены женщинами, 10 мужчинами. 17 проектов подано в электронном виде. Наибольший поток заявлений наблюдался, как обычно, в последние 2-3 дня до конца установленного срока.
Анализ проектов показал, что программа "Бюджет участия" уже сформировала определенный круг людей, участвующих в конкурсе повторно. Применимо это, впрочем, и к локациям, не прошедшим отбор в прошлые годы. Так получилось, к примеру, с самолетом возле сквера "Мечта". Проект его реконструкции снова будет бороться за финансирование из городского бюджета. Правда, это уже новый проект, поданный другим автором. Аналогичная ситуация сложилась с пространством во дворе "Дома Александрова". В 2018-м проект создания здесь арт-галереи под открытым небом не прошел. В 2020-м другой автор предлагает обустроить здесь зону семейного отдыха.
Несколько проектов продолжают уже реализованные идеи. Например, авторская группа победившего в минувшем году проекта "Арт-хуторок" претендует на расширение благоустроенной зоны за счет "плавающего" фонтана. Часть денег на него (порядка 100 тыс. грн) местные предприниматели готовы добавить из собственных средств. Рекордсменом по настойчивости можно считать жителя города, который третий год ратует за покупку для Центра культуры и окружающей среды оборудования для досугового пространства: бильярд, теннисный стол, прочее.
В этом году славянцы заявили сразу три проекта с муралами. Причем все в микрорайоне Лесной: два на улице Вольной, третий - на стене ДГПУ. Последний проект будет допущен к голосованию после того, как ректорат согласует эскизную разработку.
Интересный, но также требующий согласования проект - строительство в парке "Шелковичный" зеркального лабиринта. Проблема в том, что размещать его под открытым небом нельзя. А согласиться ли городское руководство строить для этого объекта павильон - пока неясно.
Самый обсуждаемый проект - это, безусловно, "Мелодия ветра". Автор предлагает разместить на горе Карачун смотровой бинокль с 20-кратным увеличением и 3-метровый объект из труб, из которых ветер будет извлекать звуки. Туристическая привлекательность такой заявки очевидна. Но Карачун лежит на землях Славянского района, и распоряжаться этим участком город не может. Разве что, автор сумеет в ближайшие дни найти для размещения объекта удобное место в городской черте.
Сейчас все проекты проходят экспертную оценку УЖКХ и отделов исполкома, к сфере компетенции которых относится та или иная заявка. Окончательный отсев будет проходить в центральной библиотеке с 3 по 5 марта. Тогда каждый соискатель будет защищать свой проект перед координационным советом. Голосование за проекты стартует 27 марта и продолжится до 15 апреля.
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• Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-полицейскому
• Четырех жителей Славянска подозревают в пособничестве боевикам
26 февраля 2020
• Соревнования по рукопашному бою и самбо
• Минимальное преимущество «Шахтера»
• Воспитанники БК «Триада» собрали полный комплект наград
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Завершился сбор заявок на конкурс "Бюджет участия Славянска". Первичное обсуждение проектов координационный совет провел 21 февраля. Конкуренция, похоже, намечается серьезная.