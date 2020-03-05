|5 марта 2020
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Ликвидация жэков и создание управляющих компаний вызвали в Славянске достаточно потрясений. Как оказалось, не все из них остались в прошлом. В марте всплыла тема денег, переплаченных жителями города за оказанные услуги.
Как объяснил на пресс-конференции 3 марта городской голова Вадим Лях, речь идет о сумме 356 тыс. грн. Эти средства горожане наперед заплатили за обслуживания жилья ныне не существующим жэкам. Часть денег оказались на счетах по ошибке.
При этом, по словам мэра, провести сверку оказалось довольно трудно. В целом жители остались должны ликвидированным жэкам намного больше, чем переплатили. Поэтому все поступающие деньги уходили в счет платы за чужие долги.
- Так, жэку №1 абоненты задолжали 1, 2 млн грн, жэку №6 - 1, 35 млн, жэку №7 - 1,3 млн, - рассказывает замначальника УЖКХ Ольга Заруба (на фото).
Чиновники заверяют, что решение у ситуации есть. Людям, чьи платежи оказались не на тех счетах, нужно обратиться с заявлением либо в ликвидационную комиссию, либо в УЖКХ, Первая находится на ул. Сользаводской, 6. Управление жилищно-коммунального хозяйства расположено на 5 этаже по адресу: пл. Соборная, 3. В случае недоразумений, можно обратиться к Ольге Зарубе по тел. 0955588144.
- Все заявления рассматриваются и вносятся в учетный реестр. По мере поступления средств на счета предприятия их в порядке очередности возвращают заявителям, - говорит замначальника УЖКХ.
Отметим, что на сегодняшний день бывшие жэки задолжали 1200 абонентам. 526 горожанам средства уже вернули. В общей сложности сумма составила 153,5 тыс. гривен.
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Комментарии к статье «Что делать, если переплатили ликвидированному жэку»
Ликвидация жэков и создание управляющих компаний вызвали в Славянске достаточно потрясений. Как оказалось, не все из них остались в прошлом. В марте всплыла тема денег, переплаченных жителями города за оказанные услуги.