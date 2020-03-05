Славянск не сможет бесплатно прокормить детей, пострадавших от войны

В январе нынешнего года в Украине был принят закон о том, что дети из числа внутренне перемещенных лиц, и дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов должны обеспечиваться бесплатным питанием в садиках, школах и профессионально-технических лицеях. Города, расположенные вне зоны проведения АТО и ООС действие документа особо не ощутят. Для Славянска он может стать непосильной ношей.

Закон вступает в силу с 20 мая. Полностью его действие местный бюджет ощутит на себе с будущего учебного года.

Все школьники Славянска - новые «дети войны»

Как рассказал начальник отдела образования Игорь Рублевский, на сегодняшний день в городе проживают 1132 ребенка-переселенца и 1629 детей с подтвержденным статусом пострадавших от военных действий. Последняя категория постоянно увеличивается. Например, на заседание исполкома, состоявшегося 3 марта, было вынесено 90 таких дел.

По сути, все дети от 0 до 18 лет, находившиеся в Славянске на момент оккупации (согласно официальной статистике, это около 21 тыс. человек), могут с успехом претендовать на данный статус. До настоящего времени он в большинстве случаев не давал никаких преференций. Но бесплатное питание может побудить родителей обратиться за помощью.

Дошкольных учреждений финансовая сторона вопроса глобально не коснется. Дети, родившиеся весной 2014-го, нынешней осенью станут первоклассниками. 1-4 классы в Славянске и без того питаются бесплатно. Но обеспечить бесплатное питание всем ученикам, с 5 по 11 класс включительно, местный бюджет не сможет.

- Мы всей душой за то, чтобы юные славянцы хорошо и вкусно питались в школе, ездили бесплатно на электротранспорте. Но оплатить все это просто не в состоянии, - говорит городской голова Вадим Лях. - Уже сейчас город поднял стоимость питания в детских садах, с 1 сентября оно подорожает и в школах. С учетом этого и детей-переселенцев нам понадобятся дополнительные 3 млн грн. Если придется бесплатно кормить детей, имеющих статус пострадавших от военных действий, эту статью расходов придется увеличить в разы.

На данный момент, как объяснил Игорь Рублевский, город подготовил письмо в кабин с просьбой выделить финансирование на питание для новых «детей войны». Если этого не произойдет, закон в Славянске рискует остаться только на бумаге.

Как оформить статус ребенку

Сегодня получить статус ребенка, пострадавшего от военных действий, имеют право: дети, которым уже присвоили статус внутренне перемещенных лиц. Дети, чьи родители погибли или получили ранения во время боевых действий. Дети проживающие в зоне проведения АТО/ООС. Если ребенок был ранен, получил контузию или увечье. Когда ребенок стал жертвой физического или сексуального насилия. Если ребенок был похищен или незаконно вывезен из страны. Когда ребенка заставляли участвовать в военизированных или вооруженных формированиях. Если детей незаконно удерживали (в том числе в плену). Когда ребенок подвергался психологическому насилию.

Все категории, кроме последней, по-прежнему требуют подтверждений. Но доказывать факт психологического насилия не нужно. Достаточно того, что ребенок весной и летом 2014 года проживал (был зарегистрирован) в Славянске.

Если подростку уже исполнилось 18 лет, но на момент начала боевых действий он был несовершеннолетним, он также может заняться оформлением документов на получение статуса. Причем, после 14 лет имеющие паспорт подростки могут сделать это, как при помощи взрослых, так и самостоятельно.

Для предоставления статуса понадобятся оригиналы и копии справки о регистрации места проживания ребенка, свидетельства о рождении либо паспорта ребенка, паспорта одного из родителей. С этим пакетом необходимо обратиться в ЦСССДМ (каб. № 137 исполкома).

- На приеме мы заполним так называемый «Вывод оценки нужд семьи». Здесь, со слов родителей, укажем, как именно психологически страдал ребенок. Это может быть смена школы, садика, переезд, необходимость расстаться с бабушкой-дедушкой, домашними животными. Тот факт, что ребенку дарили подержанные вещи или игрушки - как беженцу, тоже идет в «копилку», - рассказывает директор Центра Вера Павлова.

По ее словам, этот «вывод» - чистая формальность. Тот факт, что славянцы, пережившие войну, пострадали психологически, не нуждается в доказательствах.

Получив «вывод», следует передать документы в службу по делам детей (каб 432 исполкома) и написать заявление о присвоении статуса. Далее заявление рассмотрит депутатская комиссия и исполком. Решение наверняка будет положительным. Но потребует времени - люди идут массово и образовалась своеобразная очередь.