В планах - пайки для нуждающихся

|19 марта 2020
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В связи с карантинными мерами некоторые социально незащищенные категории граждан остались без работы и, следовательно - без средств к существованию.
Особенно в трудной ситуации оказались семьи с маленькими детьми, ранее посещавшими детские сады. Этой категории славянцев городские власти обещают помочь.
- Мы сформируем пайки, куда войдут продукты и, возможно, бытовая химия. Пока определено, что помощь будет одноразовой. Дальше - посмотрим, - объяснил градоначальник.
По его словам, сейчас формируются списки нуждающихся семей с детьми. Как именно и где будут раздавать пайки, пока неизвестно.
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• «Вольфсбург» - «Шахтер»: без зрителей, но с незабитыми пенальти и тремя голами
• «Де Трейдинг» вышел в «Финал четырех» Кубка Украины по футзалу
• В Южной Пальмире Ярослав Ефимцев завоевал серебряную медаль
• Илья Лозовой – серебряный призер международного турнира по рукопашному бою
14 марта 2020
• Тренды и перспективы развития рынка недвижимости Львова в 2020 году
12 марта 2020
• Дарья Белодед и Жан Беленюк – лучшие спортсмены 2019 года
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• Восемь золотых наград славянских «вольников»
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• Готовимся к объединению: мэр Славянска встретился с жителями Мирного
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• Компостирование или переработка: что в Славянске будут делать с обрезками деревьев
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В связи с карантинными мерами некоторые социально незащищенные категории граждан остались без работы и, следовательно - без средств к существованию.