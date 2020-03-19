В планах - пайки для нуждающихся

В связи с карантинными мерами некоторые социально незащищенные категории граждан остались без работы и, следовательно - без средств к существованию.

Особенно в трудной ситуации оказались семьи с маленькими детьми, ранее посещавшими детские сады. Этой категории славянцев городские власти обещают помочь.

- Мы сформируем пайки, куда войдут продукты и, возможно, бытовая химия. Пока определено, что помощь будет одноразовой. Дальше - посмотрим, - объяснил градоначальник.

По его словам, сейчас формируются списки нуждающихся семей с детьми. Как именно и где будут раздавать пайки, пока неизвестно.