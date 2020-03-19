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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В планах - пайки для нуждающихся

Светлана Вьюниченко
19 марта 2020 Просмотров: 38 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В связи с карантинными мерами некоторые социально незащищенные категории граждан остались без работы и, следовательно - без средств к существованию. 

Особенно в трудной ситуации оказались семьи с маленькими детьми, ранее посещавшими детские сады. Этой категории славянцев городские власти обещают помочь.

- Мы сформируем пайки, куда войдут продукты и, возможно, бытовая химия. Пока определено, что помощь будет одноразовой. Дальше - посмотрим, - объяснил градоначальник. 

По его словам, сейчас формируются списки нуждающихся семей с детьми. Как именно и где будут раздавать пайки, пока неизвестно. 

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Комментарии к статье «В планах - пайки для нуждающихся»

В связи с карантинными мерами некоторые социально незащищенные категории граждан остались без работы и, следовательно - без средств к существованию. 

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