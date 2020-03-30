Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов

Объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 12017 млн долларов, что на 8,2% больше, чем за предыдущи год год (11111 млн долларов). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

В разрезе стран объем переводов, осуществленный через системы перевода средств, распределился следующим образом: в Украину: из США - 18%, из Израиля - 14%, из Италии - 9%, из России - 7%, из Польши - 7%; из Украины: в России - 31%, в Грузию - 11%, в Азербайджан - 6%, в Китай - 5%, в Узбекистан - 5%.