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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов
30 марта 2020 Просмотров: 47 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 12017 млн долларов, что на 8,2% больше, чем за предыдущи год год (11111 млн долларов). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

В разрезе стран объем переводов, осуществленный через системы перевода средств, распределился следующим образом: в Украину: из США - 18%, из Израиля - 14%, из Италии - 9%, из России - 7%, из Польши - 7%; из Украины: в России - 31%, в Грузию - 11%, в Азербайджан - 6%, в Китай - 5%, в Узбекистан - 5%.

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Комментарии к статье «Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов»

Объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 12017 млн долларов, что на 8,2% больше, чем за предыдущи год год (11111 млн долларов). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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