|30 марта 2020
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Объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 12017 млн долларов, что на 8,2% больше, чем за предыдущи год год (11111 млн долларов). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.
В разрезе стран объем переводов, осуществленный через системы перевода средств, распределился следующим образом: в Украину: из США - 18%, из Израиля - 14%, из Италии - 9%, из России - 7%, из Польши - 7%; из Украины: в России - 31%, в Грузию - 11%, в Азербайджан - 6%, в Китай - 5%, в Узбекистан - 5%.
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• Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов
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• Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида
29 марта 2020
• По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет
• В Украине больных COVID-19 будут сортировать
• Во время карантина уровень преступности снизился на 30%
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• 29 марта Украина переходит на летнее время
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• В Украине уже зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом
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• Донецкую и Луганскую области закроют на въезд из других регионов
• В Славянске полицейские разоблачили женщину, которая использовала своего ребенка для попрошайничества
• В Славянске полицейские задержали серийного вора, который полгода жил под чужим именем
• Жителя Славянска накажут за распространение фейка о карантинных мероприятиях в связи с COVID-19
• Власти Киева решили, как будут хоронить умерших от коронвируса
• Страны G20 вложат в мировую экономику более $5 трлн
• Знаменитый стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь
• США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
26 марта 2020
• Кабмин разрешил перевозить более 10 пассажиров во время карантина
• Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
• Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов
• В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156
• Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус
25 марта 2020
• В Украину из-за границы привезли $130 миллионов
• ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом
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Комментарии к статье «Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов»
Объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 12017 млн долларов, что на 8,2% больше, чем за предыдущи год год (11111 млн долларов). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.