Коронавирус приведет к самому крупному экономическому кризису со времен Второй мировой войны

Кризис, который вызвала в мире пандемия коронавируса, является самым тяжелым со времен Второй мировой войны. Об этом в ходе своего доклада заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает ВВС.

По его словам, коронавирус является угрозой для всего человечества, а также будет иметь экономические последствия, которые спровоцируют рецессию.

"Это дает основания считать, что это действительно самый большой кризис из тех, с которыми нам приходилось сталкиваться со времен Второй мировой войны", - сказал генсек ООН.

По оценкам ООН, в результате вспышки коронавируса во всем мире может быть потеряно до 25 млн рабочих мест. Антониу Гутерриш также прогнозирует, уровень глобальных инвестиций снизится до 40%.

"Covid-19 - это величайшее испытание, с которым мы столкнулись с момента создания ООН", - отметил чиновник.