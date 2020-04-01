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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Коронавирус приведет к самому крупному экономическому кризису со времен Второй мировой войны
1 апреля 2020 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Кризис, который вызвала в мире пандемия коронавируса, является самым тяжелым со времен Второй мировой войны. Об этом в ходе своего доклада заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает ВВС.

По его словам, коронавирус является угрозой для всего человечества, а также будет иметь экономические последствия, которые спровоцируют рецессию.

"Это дает основания считать, что это действительно самый большой кризис из тех, с которыми нам приходилось сталкиваться со времен Второй мировой войны", - сказал генсек ООН.

По оценкам ООН, в результате вспышки коронавируса во всем мире может быть потеряно до 25 млн рабочих мест. Антониу Гутерриш также прогнозирует, уровень глобальных инвестиций снизится до 40%.

"Covid-19 - это величайшее испытание, с которым мы столкнулись с момента создания ООН", - отметил чиновник.

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Комментарии к статье «Коронавирус приведет к самому крупному экономическому кризису со времен Второй мировой войны»

Кризис, который вызвала в мире пандемия коронавируса, является самым тяжелым со времен Второй мировой войны. Об этом в ходе своего доклада заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает ВВС.

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