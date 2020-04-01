Коронавирус приведет к самому крупному экономическому кризису со времен Второй мировой войны

|1 апреля 2020
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Кризис, который вызвала в мире пандемия коронавируса, является самым тяжелым со времен Второй мировой войны. Об этом в ходе своего доклада заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает ВВС.
По его словам, коронавирус является угрозой для всего человечества, а также будет иметь экономические последствия, которые спровоцируют рецессию.
"Это дает основания считать, что это действительно самый большой кризис из тех, с которыми нам приходилось сталкиваться со времен Второй мировой войны", - сказал генсек ООН.
По оценкам ООН, в результате вспышки коронавируса во всем мире может быть потеряно до 25 млн рабочих мест. Антониу Гутерриш также прогнозирует, уровень глобальных инвестиций снизится до 40%.
"Covid-19 - это величайшее испытание, с которым мы столкнулись с момента создания ООН", - отметил чиновник.
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• В Украину на Пасху домой приедут 200 тыс. украинцев
• Вместо Евровидения-2020 состоится альтернативный онлайн-концерт
31 марта 2020
• Украинцы задекларировали на 42% больше доходов
• Кабмин разрешил зараженным коронавирусом выходить в аптеки и магазины, но в масках
• В Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом, всего инфицированных 645
• Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля
• В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения
30 марта 2020
• В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19
• Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов
• Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого
• Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида
29 марта 2020
• По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет
• В Украине больных COVID-19 будут сортировать
• Во время карантина уровень преступности снизился на 30%
28 марта 2020
• УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона
• 29 марта Украина переходит на летнее время
• В России представили препарат для борьбы с коронавирусом
• Турнир «Золотой кубок» предлагает играть на деньги
• В Славянске ребенок выпал из окна пятого этажа
• Промокоды 1хБет: распространенные виды и особенности использования
• Минздрав просит сообщать о соседях, которые нарушают режим самоизоляции
• В Украине уже зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом
27 марта 2020
• Донецкую и Луганскую области закроют на въезд из других регионов
• В Славянске полицейские разоблачили женщину, которая использовала своего ребенка для попрошайничества
• В Славянске полицейские задержали серийного вора, который полгода жил под чужим именем
• Жителя Славянска накажут за распространение фейка о карантинных мероприятиях в связи с COVID-19
• Власти Киева решили, как будут хоронить умерших от коронвируса
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Комментарии к статье «Коронавирус приведет к самому крупному экономическому кризису со времен Второй мировой войны»
Кризис, который вызвала в мире пандемия коронавируса, является самым тяжелым со времен Второй мировой войны. Об этом в ходе своего доклада заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает ВВС.