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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине задолженность по зарплате за год выросла почти на четверть
22 сентября 2020 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине по состоянию на август 2020 года общая задолженность по выплате заработной платы достигает 3,4 млрд гривен. Она выросла почти на 24% за год. Об этом во время заседания КСУ заявила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

"По статистике, в нашей стране более четверти населения находится за чертой бедности. Доходы ниже фактического прожиточного минимума получают около 25% наших граждан", - сообщила Омбудсмен.

Также, по ее словам, нарушается право на своевременное получение вознаграждения за труд.

"Общая сумма задолженности по выплате заработной платы на август 2020  года составляет 3 млрд 400 млн. Она выросла почти на 24% за год. Утвержденный законом прожиточный минимум, который с августа 2020 года составляет 2118 гривен, в среднем на одного человека меньше почти вдвое от фактического необходимого прожиточного минимума, причем предел монетарной бедности, определенный ООН для стран Центральной и Восточной Европы, составляет 4110 гривен", - отметила она.
По материалам: УНН

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В Украине по состоянию на август 2020 года общая задолженность по выплате заработной платы достигает 3,4 млрд гривен. Она выросла почти на 24% за год. Об этом во время заседания КСУ заявила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

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