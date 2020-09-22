|22 сентября 2020
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В Украине по состоянию на август 2020 года общая задолженность по выплате заработной платы достигает 3,4 млрд гривен. Она выросла почти на 24% за год. Об этом во время заседания КСУ заявила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.
"По статистике, в нашей стране более четверти населения находится за чертой бедности. Доходы ниже фактического прожиточного минимума получают около 25% наших граждан", - сообщила Омбудсмен.
Также, по ее словам, нарушается право на своевременное получение вознаграждения за труд.
"Общая сумма задолженности по выплате заработной платы на август 2020 года составляет 3 млрд 400 млн. Она выросла почти на 24% за год. Утвержденный законом прожиточный минимум, который с августа 2020 года составляет 2118 гривен, в среднем на одного человека меньше почти вдвое от фактического необходимого прожиточного минимума, причем предел монетарной бедности, определенный ООН для стран Центральной и Восточной Европы, составляет 4110 гривен", - отметила она.
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• Большинство школ будут работать по смешанной форме обучения
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• С начала года в Украине зафиксировано более 900 случаев разбойных нападений
14 сентября 2020
• Журнал Фокус объявил сотню самых богатых людей Украины
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• Ставки на спортивном портале доступны в режиме 24/7
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9 сентября 2020
• Местные выборы пройдут по новым правилам: как голосовать
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• В украинские вузы зачислены почти 1,5 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий
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Комментарии к статье «В Украине задолженность по зарплате за год выросла почти на четверть»
В Украине по состоянию на август 2020 года общая задолженность по выплате заработной платы достигает 3,4 млрд гривен. Она выросла почти на 24% за год. Об этом во время заседания КСУ заявила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.