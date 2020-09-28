Средняя зарплата украинцев за месяц сократилась на 360 гривен

|28 сентября 2020
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Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2020 года составила 11 446 гривен. Это на 3,0% (на 358 гривен) меньше по сравнению июлем (11 804 гривен). Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в августе 2020 года к августу прошлого года выросла на 6,0%, номинальная выросла на 8,6%.
Самая высокая начисленная зарплата в августе была в Киеве - 16 795 гривен, самая низкая - в Черновицкой области - 8 996 гривен. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 9 000 до 10000 гривен.
Самую большую зарплату получают в сфере "Информация и телекоммуникации" - 19 827 гривен, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 6 224 гривен, где зарплаты за месяц выросли на 7,0%.
Напомним, согласно макропрогнозу правительства, утвержденному 29 марта, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн).
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Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2020 года составила 11 446 гривен. Это на 3,0% (на 358 гривен) меньше по сравнению июлем (11 804 гривен). Об этом сообщает Государственная служба статистики.