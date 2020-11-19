ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией

По состоянию на 1 октября 2020 года общая численность пенсионеров в Украине составила 11 219 396 человек, а средний размер пенсионной выплаты - 3 410,60 гривен. Бывшие судьи получали в 15 раз больше. Об этом свидетельствуют данные на сайте ПФУ.

По данным ПФУ, выплаты получали:

пенсии по возрасту - 8 430 100 человек, средняя пенсия - 3 430,28 грн,

по инвалидности - 1 425 705 человек, средняя пенсия - 2 641,97 грн,

в связи с потерей кормильца - 517 744 человек, средняя пенсия - 3 018,11 грн,

за выслугу лет - 216 084 человек, средняя пенсия - 3 094,50 грн,

социальные пенсии - 74 093 человек, средняя пенсия - 1 729,19 грн,

пожизненное денежное содержание судей - 3 487 человек, средняя пенсия - 52 420,25 грн.

Кроме того, пенсии военнослужащих получали 552 183 человек, средняя пенсия 5 502,55 грн.

Стоит отметить, что средняя пенсия судей по сравнению с 1 июля выросла на 1 248,48 грн, в то время как средняя пенсия по Украине - на 17,06 грн.

Пенсии свыше 10 тысяч гривен по состоянию на 1 октября 2020 года получали 335 655 украинцев. Это составляет 3,0% от общего числа пенсионеров (11 219 396 человек).