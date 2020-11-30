Начисления за коммуналку в Украине выросли на треть

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в октябре 2020 года составили 11,0 млрд грн, что на 32,5% больше, чем в сентябре (8,3 млрд грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в октябре 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 9,0 млрд (81,2% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец октября 2020 года составила 56,1 млрд грн, что на 1,8 млрд грн больше, чем месяцем ранее (54,3 млрд грн).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 октября задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 22,4 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 16,7 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,7 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 5,1 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн

Напомним, самой большой статьей потребительских денежных расходов домохозяйств Украины во II квартале 2020 года были продукты питания и безалкогольные напитки - 52,0%. Далее идут жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива - 15,0%.