В Украине часть пенсий повысят на 1650 грн: кто получит самую большую прибавку

|7 февраля 2021
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В Украине максимальную пенсию в июле 2021-го повысят с 17 690 до 18 540 грн, а в декабре этого года до 19 340 грн. В результате самые богатые пенсионеры будут получать на 1650 грн больше.
Это следует из закона "Об общеобязательном пенсионном страховании". Для получения максимальной пенсии нужно: в течение 35 лет платить взносы с белой зарплаты; получать "белую" зарплату в размере 54 тыс. грн, пишет "Обозреватель"
При средней зарплате можно рассчитывать на пенсию в размере около 3,5 тыс. грн. При этом те украинцы, которые показывают минимальную зарплату и платят с нее налоги, при выходе на заслуженный отдых могут рассчитывать на выплату в размере всего лишь 1769 грн.
В Украине один из самых низких уровней пенсий в Европе. При этом из-за большого количества физлиц-предпринимателей, теневой занятости, зарплат в конвертах Пенсионный фонд недополучает миллиарды гривен.
При этом судьи в среднем получают 67,9 тыс. грн, а некоторые из них могут претендовать на выплату в размере более 100 тыс. грн. Они выходят на заслуженный отдых по особым правилам.
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• AstraZeneca и Novavax, Sinovac и Pfizer: чем будут колоть украинцев
5 февраля 2021
• Минимальная зарплата в Украине в 10 раз меньше, чем в самых богатых странах ЕС
• Машинка для стрижки волос: Как выбрать и на что обратить внимание?
• В Украине могут запретить размещение рекламы на дорогах
• Bluetooth-наушники: преимущества и особенности аксессуаров
• Международные резервы Украины уменьшились до 28,8 млрд долларов
• В Украине ввели электронные трудовые книжки
3 февраля 2021
• КСУ не смог рассмотреть дело о толковании понятия "достойные условия жизни"
• Украину планируют "оцифровать". Что будет с чиновниками, которые потеряют работу
• Джефф Безос покидает пост CEO Amazon
• Определилось новое место проведения Чемпионата мира-2021 по хоккею
• В Евросоюзе пересмотрели ограничения на въезд в Шенгенскую зону
• 6 критериев выбора прогулочной коляски
• Рада сделала шаг к усилению ответственности за домашнее насилие
25 января 2021
• Компания Маска отправила в космос одновременно более 140 спутников и поставила новый рекорд
• Украинский язык станет обязательным для сдачи ВНО с 2025 года
• Первая в ЕС: Германия будет бороться с COVID лекарством на основе антител
• Как правильно сделать ставки на Дота-2: советы для новичков
• НБУ назвал наиболее распространенные банкноты и монеты
• Два десятка мировых лидеров на этой неделе встретятся на "виртуальном Давосе"
• Конец январскому "локдауну": что запрещено с 25 января
22 января 2021
• В законе о переходном правосудии не будет слова "коллаборант", - Резников
• Больше 5 тысяч человек попали в "Реестр коррупционеров"
• в МОН заверили, что в старшие классы попадут все желающие
• Какой подарочный набор выбрать для оригинального поздравления
• Значение оптимизации сайта: почему ресурс надо продвигать
• В "Укрзализныце" рассказали, сколько железнодорожных билетов пассажиры сдали из-за карантина в 2020
• Вратарь чемпионата Англии забил гол и попал в Книгу рекордов Гиннеса
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Комментарии к статье «В Украине часть пенсий повысят на 1650 грн: кто получит самую большую прибавку»
В Украине максимальную пенсию в июле 2021-го повысят с 17 690 до 18 540 грн, а в декабре этого года до 19 340 грн. В результате самые богатые пенсионеры будут получать на 1650 грн больше.