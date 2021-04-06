Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период

Нацбанк отложил переходный период на урегулирование вопросов, связанных с выпуском электронных денег, до 15 июня 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Поскольку в условиях карантина, вызванных пандемией COVID-19, участникам рынка нужно больше времени на доработку и настройку программного обеспечения, подготовку обновленных правил использования электронных денег.

Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка от 5 апреля 2021 № 28 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 11 сентября 2020 № 133", который вступает в силу с 6 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

В НБУ напомнили, что осенью прошлого года осовременили регулирование рынка электронных денег и гармонизировали его из законодательством Украины и ЕС в сфере осуществления финансового мониторинга.

Среди важнейших ключевых изменений, предусмотренных новым правилам регулирования, такие: