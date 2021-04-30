Пик инфляционного всплеска придется на третий квартал – Нацбанк

|26 апреля 2021
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В 2021 году инфляция составит 8%, пик инфляционного всплеска придется на 3 квартал года прежде всего из-за низкой прошлогодней базы сравнения.
Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете НБУ, передает пресс-служба регулятора.
"Инфляция будет находиться выше целевого диапазона НБУ в 2021 году, но вернется к цели 5% уже в первом полугодии 2022 года.
Подорожание продовольственных товаров и топлива в мире, а также высокий потребительский спрос в Украине обусловили стремительное ускорение инфляции в начале года. По прогнозам НБУ, пик инфляционного всплеска придется на III квартал 2021 года прежде всего из-за низкой прошлогодней базы сравнения", - говорится в сообщении.
Однако уже осенью инфляция начнет снижаться, добавляют в НБУ, и по итогам 2021 составит 8%.
Отмечается, что этому будут способствовать поступления на рынки нового урожая, исчерпание эффекта от низкой базы сравнения для отдельных товаров, а также повышение учетной ставки Национальным банком.
"Инфляция вернется в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. в первом полугодии 2022 года и закрепится возле цели 5% в последующие годы", - говорится в отчете.
Также подчеркивается, что в 2021-2023 годах экономика будет расти устойчивыми темпами - около 4%.
"По итогам 2021 года экономика вырастет на 3,8%. Главным двигателем и в дальнейшем будет оставаться потребительский спрос. Постепенное восстановление инвестиционной деятельности по мере оживления мировой экономики и обуздание пандемии также будет способствовать экономическому росту.
В 2022-2023 годах рост ВВП будет близким к 4%. Текущий макропрогноз базируется на предположении об ослаблении карантина "красных зон" уже с мая и сохранения формата адаптивного карантина в первом полугодии текущего года. При таком сценарии отрицательный вклад карантина в первой половине 2021 года в годовой ВВП, по оценкам Национального банка, составит 0,5-0,6 вп. п.", - добавили в регуляторе.
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Комментарии к статье «Пик инфляционного всплеска придется на третий квартал – Нацбанк»
В 2021 году инфляция составит 8%, пик инфляционного всплеска придется на 3 квартал года прежде всего из-за низкой прошлогодней базы сравнения.