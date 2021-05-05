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Бездумная исполнительность

Отток инвестиций из Украины продолжается: сколько иностранцы вывели с начала года
5 мая 2021 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины за январь - март 2021 года оценен в 301 млн долларов, в том числе отрицательные реинвестированные доходы - 141 млн долларов. Отток инвестиций продолжается второй год подряд.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, инвестиции в акционерный капитал (кроме реинвестирования доходов) составили 307 млн долларов.. Чистые погашения по кредитам прямого инвестора составили 430 млн долларов.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Отток инвестиций из Украины продолжается: сколько иностранцы вывели с начала года»

Чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины за январь - март 2021 года оценен в 301 млн долларов, в том числе отрицательные реинвестированные доходы - 141 млн долларов. Отток инвестиций продолжается второй год подряд.

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