Отток инвестиций из Украины продолжается: сколько иностранцы вывели с начала года

|5 мая 2021
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Чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины за январь - март 2021 года оценен в 301 млн долларов, в том числе отрицательные реинвестированные доходы - 141 млн долларов. Отток инвестиций продолжается второй год подряд.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, инвестиции в акционерный капитал (кроме реинвестирования доходов) составили 307 млн долларов.. Чистые погашения по кредитам прямого инвестора составили 430 млн долларов.
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30 апреля 2021
• В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк
• На обвалившемся мосту в Славянске водитель Hyundai «влетел» в ограждение
• Латвия открыла почетное консульство в Славянске
• Турция с 15 мая отменит требование ПЦР-теста для авиапассажиров из Украины
• На "Евровидение-2021" допустят 3,5 тысяч зрителей
• Госдолг в марте сократился более чем на миллиард долларов
28 апреля 2021
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• Запрет рекламы электронных сигарет: правительство усилило антитабачное законодательство
• На что обратить внимание при выборе кондиционера
• Регистрацию ФОПов переведут в онлайн: Кабмин утвердил экспериментальный проект
• Славянский хлебозавод второй год продает освященные паски
26 апреля 2021
• Пик инфляционного всплеска придется на третий квартал – Нацбанк
• Пособие по временной нетрудоспособности выросло на 15,9%
• Епифаний: за два года к ПЦУ присоединилось около 700 приходов
• Сегодня 35 лет со дня Чернобыльской катастрофы
• Президент “Реала” оспорит монополию УЕФА на проведение турниров после провала Суперлиги
• Где отремонтировать Apple Watch в Харькове
• "Динамо" впервые за пять лет стало чемпионом Украины. Что нужно знать
• Оскар 2021: все победители престижной премии
22 апреля 2021
• Шойгу отдал приказ отвести российские войска от границы с Украиной
• Число безработных за год пандемии выросло почти на треть: стали известны цифры
• Какой интернет выбрать для своего домашнего офиса?
• Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
• Как приобрести качественное оборудование для косметологов
• "Укрпочта" начала принимать документы в "Дії" для оплаты платежей
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Комментарии к статье «Отток инвестиций из Украины продолжается: сколько иностранцы вывели с начала года»
Чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины за январь - март 2021 года оценен в 301 млн долларов, в том числе отрицательные реинвестированные доходы - 141 млн долларов. Отток инвестиций продолжается второй год подряд.