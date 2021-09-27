|27 сентября 2021
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Средняя рентабельность операционной деятельности средних и крупных предприятий в Украине за январь-июнь 2021 года составила 15,1%. Уровень рентабельности всей деятельности предприятий составляет 11,8%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики (Госстата).
По данным статистического ведомства, наиболее рентабельной был вид деятельности временное размещение и организация питания - 37,3%,
Далее по уровню рентабельности идут операции с недвижимым имуществом - 25,9%, информация и телекоммуникации - 18,4%, оптовая и розничная торговля - 16,3%, промышленность - 12,8%, профессиональная, научная и техническая деятельность - 10,8%, финансовая и страховая деятельность - 8,9%, деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания - 8,1%, сельское, лесное и рыбное хозяйство - 3,8%, транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность - 2,7%, здравоохранение - 0,9%,
Некоторые виды деятельности показали отрицательную рентабельность: строительство -0,2%, образование -1,9%, искусство, спорт, развлечения и отдых -37,4%.
Госстат назвал наиболее прибыльные отрасли экономики Украины в 2021 году
По данным Госстата, за первое полугодие финансовый результат до налогообложения средних и крупных предприятий составил 384,9 млрд гривен.
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• В Донецкой области зафиксировали трехбалльное землетрясение
• Украину могут перевести в "желтую" зону с 22 сентября
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Средняя рентабельность операционной деятельности средних и крупных предприятий в Украине за январь-июнь 2021 года составила 15,1%. Уровень рентабельности всей деятельности предприятий составляет 11,8%.