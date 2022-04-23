|23 апреля 2022
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Правительство Украины выплатило 1,1 миллиарда долларов гражданам, которые в марте подали заявки на получение компенсаций по 6,5 тысячи гривен по программе єПідтримка. Об этом заявил в пятницу в Вашингтоне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Поддержка и выплаты по 6,5 тысячи гривен внутриперемещенным лицам обошлись государству в 1,1 миллиарда долларов США. Нам нужно продолжать эти выплаты, продолжать эту поддержку, поэтому мы опираемся на помощь наших партнеров", – отметил глава правительства Украины во время визита в столицу США.
Премьер напомнил, что Украина уже привлекла для текущей экономической поддержки 4,8 миллиарда долларов. Он сообщил, что правительственная команда провела переговоры с международными партнерами о финансировании на следующие четыре месяца и сейчас работает над механизмами реализации этого финансирования.
Он подчеркнул, что с украинской стороны гарантиями для партнеров служат проверенные расчеты Минфина Украины, подтвержденные МВФ и Всемирным банком. "Это важные моменты, потому что партнеры доверяют расчетам и понимают, куда нужны эти деньги", - отметил премьер-министр.
Глава правительства уточнил, что среди первоочередных задач в этом контексте есть поддержка внутриперемещенных лиц, людей, которые остаются вблизи зон боевых действий, а также разминирование. "То есть у нас есть масса гуманитарных вопросов, которые требуют такого финансирования и не предусматривались до войны", - отметил премьер-министр Украины.
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• Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль
• Украина полностью обеспечена продовольствием для внутреннего потребления, – Минагрополитики
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22 апреля 2022
• Восстановление Украины будет стоить не менее 600 миллиардов долларов - Шмыгаль
• Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться
• Рада продлила действие военного положения до 25 мая
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• Кулеба: удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно
• Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл.: НБУ установил ограничения
21 апреля 2022
• Украинским беженцам разрешили поступление в вузы Германии без школьного аттестата
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• Достанутся ли Украине замороженные Америкой российские активы?
• Первое в истории выступление Украины на сессии G20: Россия – это болезнь мировой экономики, Украина - клетки иммунитета
• Starlink запустили в Украине: как подключить спутниковый интернет Маска
20 апреля 2022
• ООН: число беженцев из-за войны в Украине перевалило за 5 миллионов
• Как переселенцу получить 2-3 тыс. гривен помощи через приложение Дія. Инструкция
• В ВРУ собираются перенести День победы с 9 на 8 мая
• Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
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19 апреля 2022
• Как украинцам покроют 100% вкладов во время войны – глава Фонда гарантирования
• США могут признать Россию государством-спонсором терроризма
• На Донбасс Россия перебрасывает дополнительные силы и артиллерию
• ВСУ дважды остановили попытки наступления оккупантов возле Авдеевки. Продолжаются обстрелы Марьинки
• Все украинцы получат доступ к интернету Starlink, – Госспецсвязи
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Комментарии к статье «Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль»
Правительство Украины выплатило 1,1 миллиарда долларов гражданам, которые в марте подали заявки на получение компенсаций по 6,5 тысячи гривен по программе єПідтримка. Об этом заявил в пятницу в Вашингтоне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.