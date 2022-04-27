Шмыгаль назвал приоритетные сферы восстановления

|27 апреля 2022
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В вопросе восстановления Украины после войны с Россией будут три отрасли - военная, энергетическая и продовольственная. Об этом в интервью The Economist рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, восстановление инфраструктуры Украины должно происходить по современным европейским стандартам.
"Планируем построить совершенно новую экономику. С помощью международного сообщества, Украина надеется быстро двигаться к ЕС. Это значит, что законодательство будет построено на европейских принципах", - отметил он.
Так, власти планируют увеличить государственные инвестиции в военно-промышленный комплекс и предоставить специальную помощь частным оборонным компаниям для увеличения производства оружия как для украинских военных, так и для экспорта за границу.
В энергетическом секторе, по словам премьера, приоритетной будет помощь атомных, гидро-, солнечных и ветровых электростанций.
"Справедливая трансформация угольных регионов будет продолжаться и как увеличение добычи газа. Согласно правительственному плану, инвестиции государственных и частных компаний могут помочь обеспечить энергетическую независимость за три-пять лет", - отметил Шмыгаль.
"По нашим оценкам, полноценное восстановление будет стоить около 600 млрд долларов. Правительство уже создало фонд восстановления на долгосрочную реконструкцию, и мы поощряем наших международных партнеров направлять средства через него", - добавил глава правительства.
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• Первые космические туристы возвращаются с МКС на Землю
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24 апреля 2022
• Более 80% раненых украинских военных вернулись в строй – Минобороны
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• Украинцы могут помочь Европе преодолеть дефицит рабочей силы – МВФ
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• "Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"
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• Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ
• Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль
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Комментарии к статье «Шмыгаль назвал приоритетные сферы восстановления»
В вопросе восстановления Украины после войны с Россией будут три отрасли - военная, энергетическая и продовольственная. Об этом в интервью The Economist рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.