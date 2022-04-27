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Бездумная исполнительность

Шмыгаль назвал приоритетные сферы восстановления
27 апреля 2022 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В вопросе восстановления Украины после войны с Россией будут три отрасли - военная, энергетическая и продовольственная. Об этом в интервью The Economist рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, восстановление инфраструктуры Украины должно происходить по современным европейским стандартам.

"Планируем построить совершенно новую экономику. С помощью международного сообщества, Украина надеется быстро двигаться к ЕС. Это значит, что законодательство будет построено на европейских принципах", - отметил он.

Так, власти планируют увеличить государственные инвестиции в военно-промышленный комплекс и предоставить специальную помощь частным оборонным компаниям для увеличения производства оружия как для украинских военных, так и для экспорта за границу.

В энергетическом секторе, по словам премьера, приоритетной будет помощь атомных, гидро-, солнечных и ветровых электростанций.

"Справедливая трансформация угольных регионов будет продолжаться и как увеличение добычи газа. Согласно правительственному плану, инвестиции государственных и частных компаний могут помочь обеспечить энергетическую независимость за три-пять лет", - отметил Шмыгаль.

"По нашим оценкам, полноценное восстановление будет стоить около 600 млрд долларов. Правительство уже создало фонд восстановления на долгосрочную реконструкцию, и мы поощряем наших международных партнеров направлять средства через него", - добавил глава правительства.
По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Шмыгаль назвал приоритетные сферы восстановления»

В вопросе восстановления Украины после войны с Россией будут три отрасли - военная, энергетическая и продовольственная. Об этом в интервью The Economist рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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