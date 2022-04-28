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Фотофакт

Бездумная исполнительность

НБУ рассказал о всех возможных вариантах денежных переводов из-за границы в Украину
28 апреля 2022 Просмотров: 89 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Национальный банк не вводил ограничения на большинство переводов из-за границы.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Запрет касается исключительно переводов, связанных с РФ и РБ, а также переводов в российских и белорусских рублях.

В целом сделать перевод можно либо через международные системы перевода средств, либо с карты на карту, либо через SWIFT по номеру IBAN.

"Выбирайте способ в зависимости от возможностей вашего обслуживающего банка и размера комиссии", - отметили в Нацбанке.

Чрез какие международные системы перевода средств, созданные нерезидентами, можно перевести средства в Украину?

Информацию о международных системах перевода средств, работающих на территории Украины (и их участников) и внесенных в Реестр НБУ, можно найти на сайте НБУ.

Международные системы перевода средств поддерживают украинцев, отменяя и уменьшая плату на переводы в Украину.

WESTERN UNION – отменена плата за услугу "наличные на счет" при отправке перевода в Украину из любой страны мира и регулярное обслуживание с выплатой наличными в банках TD, Scotia, BMO в Канаде при отправке переводов онлайн (предварительно до 30 апреля включительно).

Также, учитывая, сколько украинцам пришлось выехать за пределы Украины и пользоваться финансовыми услугами в других странах, компания упростила процесс выплат, устранив одно из ограничений – связь между страной назначения и страной выплаты.

С 23 марта переводы, направленные в Украину могут быть получены в соседних странах (Польша, Румыния, Словакия, Молдова, Венгрия) по умолчанию и без дополнительных изменений в системе.

MoneyGram – отмененная плата за отправку перевода средств на банковские счета получателя в Украине, открытые в сети участников системы.

Такие переводы могут быть инициированы в пункте предоставления услуг участника системы где угодно в мире или инициированы с помощью дебетовой карты через онлайн-платформу MoneyGram.

RIA – отмененная плата не только за переводы в Украину, но и за переводы в Польшу (поскольку тысячи украинцев пересекли польскую границу, ища защиты в ЕС) из стран, где система напрямую устанавливает тарифы с помощью всех доступных методов доставки и валют , в частности, из основных стран отправки переводов в Украину: Бельгия, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Германия, Польша, Франция, США. Плата за переводы в Украину из Израиля снижена до 1,5%.

В то же время, система RIA призвала всех своих партнеров в Польше, Румынии, Молдове, Болгарии, Чехии, Литве, Грузии, Армении поддержать такую ​​инициативу и отменить плату за переводы в Украину.

Через глобальную сеть RIA более чем в 160 странах осуществляется сбор пожертвований на украинскую инициативу Save the Children, а также для оказания гуманитарной помощи, которое координирует Министерство социальной политики Украины.

Intelexpress – отмененная плата за переводы в Украину на неопределенный срок из собственных отделений в Грузии, Великобритании, Греции, Италии, Кипра и Турции.

Также с помощью международной системы перевода средств Intelexpress можно сделать мгновенные и бесплатные переводы на специальный счет для сбора средств на поддержку Украинской армии, открытый НБУ.

Meest – для переводов в Украину из Канады и штатов Иллинойс, Нью Джерси, Огайо, Орегон и Вашингтон в США для клиентов действуют отдельные условия и тарифы, с которыми можно ознакомиться на сайте системы.

Сейчас системой прорабатываются вопросы снижения тарифов на переводы в Украину.

SIGUE MONEY TRANSFER – отмененная плата при отправке перевода средств в Украину как на банковский счет, так и при выплате перевода наличными.

Отмена такой платы за переводы из Соединенных Штатов Америки в Украину будет действовать до 20 июня 2022, если новая дата не будет дополнительно уведомлена.

Работают ли международные системы перевода средств, которые отправляют переводы в Украину на территории России или Белоруссии?

Нет, международные системы перевода средств, которые отправляют переводы в Украину, не работают в России и Беларуси.

Официальные сообщения о прекращении предоставления услуг на территории России и Белоруссии направили международные системы перевода средств INTELEXPRESS, MONEYGRAM, MEEST, RIA, SIGUE MONEY TRANSFER и WESTERN UNION.

Где найти информацию о подробных условиях и актуальных тарифах на отправку переводов в Украину?

- На официальных сайтах международных платежных систем

- На их официальных страницах в социальных сетях

- Позвонив клиентской поддержке системы

Какие правила на получение переводов из-за границы?

Переводы, осуществляемые через системы перевода средств без открытия счетов, могут поступать без ограничений, но получаться могут с учетом возможностей банка или небанковского финансового учреждения.

Если переводы поступают на счет в банке, физическое лицо может ежедневно снимать эквивалент 100 тыс. гривен.

В то же время Национальный банк рекомендует использовать безналичные расчеты, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на банки и не подвергать опасности инкассаторов и себя.
По материалам: Українські Новини

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Комментарии к статье «НБУ рассказал о всех возможных вариантах денежных переводов из-за границы в Украину»

Национальный банк не вводил ограничения на большинство переводов из-за границы.

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