НБУ рассказал о всех возможных вариантах денежных переводов из-за границы в Украину

|28 апреля 2022
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Национальный банк не вводил ограничения на большинство переводов из-за границы.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Запрет касается исключительно переводов, связанных с РФ и РБ, а также переводов в российских и белорусских рублях.
В целом сделать перевод можно либо через международные системы перевода средств, либо с карты на карту, либо через SWIFT по номеру IBAN.
"Выбирайте способ в зависимости от возможностей вашего обслуживающего банка и размера комиссии", - отметили в Нацбанке.
Чрез какие международные системы перевода средств, созданные нерезидентами, можно перевести средства в Украину?
Информацию о международных системах перевода средств, работающих на территории Украины (и их участников) и внесенных в Реестр НБУ, можно найти на сайте НБУ.
Международные системы перевода средств поддерживают украинцев, отменяя и уменьшая плату на переводы в Украину.
WESTERN UNION – отменена плата за услугу "наличные на счет" при отправке перевода в Украину из любой страны мира и регулярное обслуживание с выплатой наличными в банках TD, Scotia, BMO в Канаде при отправке переводов онлайн (предварительно до 30 апреля включительно).
Также, учитывая, сколько украинцам пришлось выехать за пределы Украины и пользоваться финансовыми услугами в других странах, компания упростила процесс выплат, устранив одно из ограничений – связь между страной назначения и страной выплаты.
С 23 марта переводы, направленные в Украину могут быть получены в соседних странах (Польша, Румыния, Словакия, Молдова, Венгрия) по умолчанию и без дополнительных изменений в системе.
MoneyGram – отмененная плата за отправку перевода средств на банковские счета получателя в Украине, открытые в сети участников системы.
Такие переводы могут быть инициированы в пункте предоставления услуг участника системы где угодно в мире или инициированы с помощью дебетовой карты через онлайн-платформу MoneyGram.
RIA – отмененная плата не только за переводы в Украину, но и за переводы в Польшу (поскольку тысячи украинцев пересекли польскую границу, ища защиты в ЕС) из стран, где система напрямую устанавливает тарифы с помощью всех доступных методов доставки и валют , в частности, из основных стран отправки переводов в Украину: Бельгия, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Германия, Польша, Франция, США. Плата за переводы в Украину из Израиля снижена до 1,5%.
В то же время, система RIA призвала всех своих партнеров в Польше, Румынии, Молдове, Болгарии, Чехии, Литве, Грузии, Армении поддержать такую инициативу и отменить плату за переводы в Украину.
Через глобальную сеть RIA более чем в 160 странах осуществляется сбор пожертвований на украинскую инициативу Save the Children, а также для оказания гуманитарной помощи, которое координирует Министерство социальной политики Украины.
Intelexpress – отмененная плата за переводы в Украину на неопределенный срок из собственных отделений в Грузии, Великобритании, Греции, Италии, Кипра и Турции.
Также с помощью международной системы перевода средств Intelexpress можно сделать мгновенные и бесплатные переводы на специальный счет для сбора средств на поддержку Украинской армии, открытый НБУ.
Meest – для переводов в Украину из Канады и штатов Иллинойс, Нью Джерси, Огайо, Орегон и Вашингтон в США для клиентов действуют отдельные условия и тарифы, с которыми можно ознакомиться на сайте системы.
Сейчас системой прорабатываются вопросы снижения тарифов на переводы в Украину.
SIGUE MONEY TRANSFER – отмененная плата при отправке перевода средств в Украину как на банковский счет, так и при выплате перевода наличными.
Отмена такой платы за переводы из Соединенных Штатов Америки в Украину будет действовать до 20 июня 2022, если новая дата не будет дополнительно уведомлена.
Работают ли международные системы перевода средств, которые отправляют переводы в Украину на территории России или Белоруссии?
Нет, международные системы перевода средств, которые отправляют переводы в Украину, не работают в России и Беларуси.
Официальные сообщения о прекращении предоставления услуг на территории России и Белоруссии направили международные системы перевода средств INTELEXPRESS, MONEYGRAM, MEEST, RIA, SIGUE MONEY TRANSFER и WESTERN UNION.
Где найти информацию о подробных условиях и актуальных тарифах на отправку переводов в Украину?
- На официальных сайтах международных платежных систем
- На их официальных страницах в социальных сетях
- Позвонив клиентской поддержке системы
Какие правила на получение переводов из-за границы?
Переводы, осуществляемые через системы перевода средств без открытия счетов, могут поступать без ограничений, но получаться могут с учетом возможностей банка или небанковского финансового учреждения.
Если переводы поступают на счет в банке, физическое лицо может ежедневно снимать эквивалент 100 тыс. гривен.
В то же время Национальный банк рекомендует использовать безналичные расчеты, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на банки и не подвергать опасности инкассаторов и себя.
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• В Украине не будут запрещать УПЦ МП во время войны
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• Первые космические туристы возвращаются с МКС на Землю
• Мировые расходы на оборону достигли рекордных 2 триллионов долларов
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• Более 80% раненых украинских военных вернулись в строй – Минобороны
• Нацбанк впервые пригласили на заседание Европейского центробанка
• Украинцы могут помочь Европе преодолеть дефицит рабочей силы – МВФ
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• "Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"
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Комментарии к статье «НБУ рассказал о всех возможных вариантах денежных переводов из-за границы в Украину»
Национальный банк не вводил ограничения на большинство переводов из-за границы.