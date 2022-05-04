Приватбанк начал выпускать карты украинской платежной системы

|4 мая 2022
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Приватбанк запустил пилотный проект эмиссии платежных карт национальной платежной системы "Простир".
Об этом сообщает пресс-служба банка.
На первом этапе проекта такие карточки можно оформить в базовых отделениях банка во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпатской областях.
Банк будет выпускать карты "Простир" как обычные карты для выплат.
"Пользоваться картами "Простир" от ПриватБанка можно для получения пенсионных, социальных выплат и выплат внутриперемещенным лицам. Ими можно оплачивать покупки по всей Украине, обналичивать в банкоматах и переводить деньги по Украине", – говорится в сообщении.
"Простир" – это украинская банковская многоэмитентная платежная система массовых платежей, в которой расчеты за товары и услуги, выдача наличных денег и другие операции осуществляются с помощью платежных смарт-карт по технологии, разработанной Национальным банком.
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• В кремле приняли решение о нападении на Молдову – The Times
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29 апреля 2022
• Банки в марте получили 10 миллиардов убытка из-за формирования резервов
• В ОБСЕ анонсировали закрытие мониторинговой миссии в Украине
• За один день Цукерберг увеличил состояние на 11 млрд долларов - Bloomberg
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• Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа
• Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%
• Российское вторжение в Украину замедлило экономический рост в Европе
28 апреля 2022
• НБУ рассказал о всех возможных вариантах денежных переводов из-за границы в Украину
• Генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине
• Депутаты хотят повысить военный сбор в 2 раза до 3%
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Приватбанк запустил пилотный проект эмиссии платежных карт национальной платежной системы "Простир".