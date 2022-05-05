 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24
5 мая 2022 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украина объявила о запуске глобальной инициативы United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа по сбору средств.

Об этом объявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Предполагается, что эта платформа станет главным каналом сбора пожертвований в поддержку Украины. Фандрейзинг является лишь первой частью инициативы United24, а вскоре к ней будут приобщены другие проекты и программы, отметили у президента.

United24 через сайт u24.gov.ua предоставляет возможность сделать донейт в один клик из любой страны. Средства распределяются по трем направлениям помощи:

  • Оборона и разминирование
  • Гуманитарная и медицинская помощь
  • Восстановление Украины

Пожертвуйте, чтобы защитить. Пожертвуйте, чтобы спасти. Пожертвуйте, чтобы построить", – анонсировал программу Зеленский.

Все средства будут автоматически переведены на счета НБУ, закрепленные за соответствующими ведомствами: Минобороны, Министерство здравоохранения или Мининфраструктуры.

НБУ будет отчитываться о поступлении благотворительных взносов через United24 каждые 24 часа. Профильные министерства будут отчитываться о назначении взносов раз в неделю.
По материалам: Экономическая правда

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

5 мая 2022

Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24

Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура

Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН

При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек

Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов

4 мая 2022

Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне

Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича

ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев

Харьковский сурок-прорицатель Тимко оказался под оккупацией рф

Украинцы потеряли 90 тысяч автомобилей из-за войны

Приватбанк начал выпускать карты украинской платежной системы

В Берлине пройдет выставка с работами о войне в Украине

Обстреляны несколько микрорайонов Славянска

2 мая 2022

Тарифы не будут менять до конца войны

Представлен план экономического обновления Украины

В кремле приняли решение о нападении на Молдову – The Times

Более 3 тысяч украинских детсадов возобновили свою работу, - МОН

В Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ

Объявленная в Украине мобилизация позволила укомплектовать ВСУ на 100% - Роман Горбач

В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости

АЗС повысили цены на горючее вслед за решением Минэкономики

30 апреля 2022

Цены на газ для населения заморозили до 1 октября: Кабмин обнародовал постановление

Билеты на поезда снова можно приобрести онлайн – УЗ

COVID-сертификат в "Дії" не исчезнет после истечения срока действия - Федоров

В штабе ООС опровергли причастность к подрыву моста на Донетичне: был вражеский авианалёт

29 апреля 2022

Банки в марте получили 10 миллиардов убытка из-за формирования резервов

В ОБСЕ анонсировали закрытие мониторинговой миссии в Украине

За один день Цукерберг увеличил состояние на 11 млрд долларов - Bloomberg

ПриватБанк объяснил перебои в работе в последние недели: переносили дата-центры в ЕС

Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа

Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%

Также в разделе

Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов

— 5 мая 2022 —

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 марта 2022 года составил 2 832,03 млрд гривен или 96,81 млрд долларов. За месяц долг вырос на 3,7%.

Читать далее ⇒

Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне

— 4 мая 2022 —

Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне с Россией. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет должен принести огромные инвестиции.

Читать далее ⇒

Приватбанк начал выпускать карты украинской платежной системы

— 4 мая 2022 —

Приватбанк запустил пилотный проект эмиссии платежных карт национальной платежной системы "Простир".

Читать далее ⇒

Цены на газ для населения заморозили до 1 октября: Кабмин обнародовал постановление

— 30 апреля 2022 —

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов. Это даст возможность сохранить цены на газ для населения на уровне около 8 гривен за кубометр до 1 октября.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24»

Украина объявила о запуске глобальной инициативы United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа по сбору средств.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Обстреляны несколько микрорайонов Славянска

Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться

В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН

ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев

Харьковский сурок-прорицатель Тимко оказался под оккупацией рф

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура

При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек

В Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича

Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа

УПЛ официально завершила футбольный чемпионат

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

5 мая 2022

Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24

Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура

Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН

При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек

Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов

4 мая 2022

Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне

Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича

ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев

Харьковский сурок-прорицатель Тимко оказался под оккупацией рф

Украинцы потеряли 90 тысяч автомобилей из-за войны

Приватбанк начал выпускать карты украинской платежной системы

В Берлине пройдет выставка с работами о войне в Украине

Обстреляны несколько микрорайонов Славянска

2 мая 2022

Тарифы не будут менять до конца войны

Представлен план экономического обновления Украины

В кремле приняли решение о нападении на Молдову – The Times

Более 3 тысяч украинских детсадов возобновили свою работу, - МОН

В Славянске задержали подростка, который "сливал" оккупантам данные о местах дислокации ВСУ

Объявленная в Украине мобилизация позволила укомплектовать ВСУ на 100% - Роман Горбач

В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости

АЗС повысили цены на горючее вслед за решением Минэкономики

30 апреля 2022

Цены на газ для населения заморозили до 1 октября: Кабмин обнародовал постановление

Билеты на поезда снова можно приобрести онлайн – УЗ

COVID-сертификат в "Дії" не исчезнет после истечения срока действия - Федоров

В штабе ООС опровергли причастность к подрыву моста на Донетичне: был вражеский авианалёт

29 апреля 2022

Банки в марте получили 10 миллиардов убытка из-за формирования резервов

В ОБСЕ анонсировали закрытие мониторинговой миссии в Украине

За один день Цукерберг увеличил состояние на 11 млрд долларов - Bloomberg

ПриватБанк объяснил перебои в работе в последние недели: переносили дата-центры в ЕС

Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа

Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»
 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top