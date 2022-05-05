|5 мая 2022
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Украина объявила о запуске глобальной инициативы United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа по сбору средств.
Об этом объявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Предполагается, что эта платформа станет главным каналом сбора пожертвований в поддержку Украины. Фандрейзинг является лишь первой частью инициативы United24, а вскоре к ней будут приобщены другие проекты и программы, отметили у президента.
United24 через сайт u24.gov.ua предоставляет возможность сделать донейт в один клик из любой страны. Средства распределяются по трем направлениям помощи:
Пожертвуйте, чтобы защитить. Пожертвуйте, чтобы спасти. Пожертвуйте, чтобы построить", – анонсировал программу Зеленский.
Все средства будут автоматически переведены на счета НБУ, закрепленные за соответствующими ведомствами: Минобороны, Министерство здравоохранения или Мининфраструктуры.
НБУ будет отчитываться о поступлении благотворительных взносов через United24 каждые 24 часа. Профильные министерства будут отчитываться о назначении взносов раз в неделю.
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5 мая 2022
• Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24
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• Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН
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• Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов
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• Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне
• Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича
• ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев
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• Украинцы потеряли 90 тысяч автомобилей из-за войны
• Приватбанк начал выпускать карты украинской платежной системы
• В Берлине пройдет выставка с работами о войне в Украине
• Обстреляны несколько микрорайонов Славянска
2 мая 2022
• Тарифы не будут менять до конца войны
• Представлен план экономического обновления Украины
• В кремле приняли решение о нападении на Молдову – The Times
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• COVID-сертификат в "Дії" не исчезнет после истечения срока действия - Федоров
• В штабе ООС опровергли причастность к подрыву моста на Донетичне: был вражеский авианалёт
29 апреля 2022
• Банки в марте получили 10 миллиардов убытка из-за формирования резервов
• В ОБСЕ анонсировали закрытие мониторинговой миссии в Украине
• За один день Цукерберг увеличил состояние на 11 млрд долларов - Bloomberg
• ПриватБанк объяснил перебои в работе в последние недели: переносили дата-центры в ЕС
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Украина объявила о запуске глобальной инициативы United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа по сбору средств.