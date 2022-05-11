|11 мая 2022
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Процентные ставки по срочным депозитам, привлеченным банками у физических лиц в Украине, упали до исторического минимума. В апреле 2022 интегральная ставка составляла 5,1%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
По данным НБУ средневзвешенная ставка в годовом исчислении составляли 6,9% в национальной валюте и 0,6% в валюте.
Напомним, в Украине с 13 апреля вступил в силу закон, согласно которому вкладчикам возместят всю сумму вклада в случае банкротства банка. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривнах по курсу НБУ. Через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тысяч гривен.
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• Правительство Польши: работу нашел каждый четвертый беженец из Украины
• Российская армия обстреляла центр Славянска
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Комментарии к статье «Ставки для населения упали до исторического минимума: под какой процент банки принимают депозиты»
Процентные ставки по срочным депозитам, привлеченным банками у физических лиц в Украине, упали до исторического минимума. В апреле 2022 интегральная ставка составляла 5,1%.