Механизм возмещения ущерба, нанесенного Россией, уже вырабатывается, - Ермак

|17 мая 2022
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Внедрение международно-правовых механизмов возмещения ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии России обсуждалось в ходе совещания под руководством руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
В частности, в ходе мероприятия обсудили предложенную концепцию заключения международного договора с государствами-партнерами о создании механизма возмещения ущерба, нанесенного Россией. Такой путь позволит приблизить решение вопроса ответственности РФ за агрессию на территории Украины и компенсировать ущерб.
Учитывая поведение России в части выполнения ею международных обязательств, отдельные страны уже решают вопрос ограничения суверенного иммунитета России, а задача украинской стороны – подтвердить причинно-следственную связь между действиями РФ и нанесенным ущербом.
"Это глобальная работа, которую будут осуществлять многие люди. Так что хотелось бы, чтобы Офис Президента обеспечил эффективную координацию этой работы", – подчеркнул Андрей Ермак.
Советник министра юстиции Ирина Мудра пояснила, что рассмотрение соответствующих дел в Европейском суде по правам человека может длиться несколько лет, выполнение решений такого суда не является автоматическим и может происходить только по согласию другой стороны. Достаточно проблематично и обращение в Международный суд ООН, поскольку он может установить ответственность России, но не компенсацию нанесенного ущерба.
По результатам координационного совещания было принято решение о создании на уровне Офиса Президента рабочей группы, в которую войдут представители правительства, международные юридические советники, дипломаты и эксперты. Андрей Ермак предложил как можно быстрее определиться с персональным составом этой координационной рабочей группы и начать работу.
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15 мая 2022
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14 мая 2022
• Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН
• Турция подняла порог инвестиций в недвижимость для получения гражданства
• Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов
12 мая 2022
• В Украине стартует одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта
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Комментарии к статье «Механизм возмещения ущерба, нанесенного Россией, уже вырабатывается, - Ермак»
Внедрение международно-правовых механизмов возмещения ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии России обсуждалось в ходе совещания под руководством руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.