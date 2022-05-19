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Бездумная исполнительность

Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин для Украины на год
19 мая 2022 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Европарламент поддержал приостановку импортных пошлин ЕС на весь экспорт из Украины на один год, чтобы поддержать украинскую экономику в условиях войны.

Об этом говорится в коммюнике пресс-службы, находящемся в распоряжении "Европейской правды".

За временную либерализацию торговли проголосовали 515 депутатов, против 32 и 11 воздержались.

Изменения полностью отменяют ввозные пошлины на промышленную продукцию, фрукты и овощи и антидемпинговые пошлины и меры по импорту стали сроком на один год.

Они вступят в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

По Соглашению об ассоциации с ЕС, украинские компании имеют преференциальный доступ к европейскому рынку с 2016 года. Сейчас Евросоюз является крупнейшим торговым партнером ЕС – на Евросоюз приходится более 40% торговли товарами. Украина – пятнадцатый крупнейший партнер ЕС.
По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин для Украины на год»

Европарламент поддержал приостановку импортных пошлин ЕС на весь экспорт из Украины на один год, чтобы поддержать украинскую экономику в условиях войны.

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