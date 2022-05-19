Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин для Украины на год

|19 мая 2022
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Европарламент поддержал приостановку импортных пошлин ЕС на весь экспорт из Украины на один год, чтобы поддержать украинскую экономику в условиях войны.
Об этом говорится в коммюнике пресс-службы, находящемся в распоряжении "Европейской правды".
За временную либерализацию торговли проголосовали 515 депутатов, против 32 и 11 воздержались.
Изменения полностью отменяют ввозные пошлины на промышленную продукцию, фрукты и овощи и антидемпинговые пошлины и меры по импорту стали сроком на один год.
Они вступят в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.
По Соглашению об ассоциации с ЕС, украинские компании имеют преференциальный доступ к европейскому рынку с 2016 года. Сейчас Евросоюз является крупнейшим торговым партнером ЕС – на Евросоюз приходится более 40% торговли товарами. Украина – пятнадцатый крупнейший партнер ЕС.
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17 мая 2022
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• "Евровидение-2023" пройдет в Украине, – Ткаченко
• Рынок недвижимости во время войны: уже несколько дней производятся покупка и продажа - Минюст
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• Механизм возмещения ущерба, нанесенного Россией, уже вырабатывается, - Ермак
• В Украине на время войны изменили порядок обучения водителей и госрегистрации автомобилей
• Осужденные на фронте. В Минюсте ответили, вернут ли их обратно в тюрьмы
15 мая 2022
• Примерно треть пенсионеров денег еще не получила, - глава Донецкой ОВА
• Украина выиграла Евровидение 2022. Почему это - историческая победа
14 мая 2022
• Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН
• Турция подняла порог инвестиций в недвижимость для получения гражданства
• Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов
12 мая 2022
• В Украине стартует одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта
• Украинцы вышли на третье место по выигранным медалям за историю Дефлимпиад
• Украинцам готовят новые штрафы. За нарушение комендантского часа и свет в окне придется платить
• Бизнес возвращается к безналичной оплате – количество терминалов растет
• Из-за войны отправления Укрпошты в Польшу выросли в 20 раз
• В Донецкой области после полномасштабного вторжения РФ пострадали 139 детей
11 мая 2022
• Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения
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Комментарии к статье «Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин для Украины на год»
Европарламент поддержал приостановку импортных пошлин ЕС на весь экспорт из Украины на один год, чтобы поддержать украинскую экономику в условиях войны.