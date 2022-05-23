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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украинские беженцы в Германии с 24 мая смогут обменять гривневые банкноты на евро
23 мая 2022 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С 24 мая украинские беженцы в Германии могут обменять наличную гривну на евро. Схема обмена будет продолжаться три месяца. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Центральный банк Германии.

Как сообщается, это часть программы обмена, согласованная Министерством финансов в Берлине, центральными банками Германии и Украины и Комитетом банковской индустрии Германии.

Теперь совершеннолетние граждане Украины могут конвертировать 10 000 гривен на человека в евро в немецком кредитном учреждении, участвующем в программе.

Принимаются банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен, участвующие в программе, по текущему обменному курсу.

Обмен будет зарегистрирован в онлайн-приложении, чтобы гарантировать, что индивидуальная максимальная сумма обмена не будет превышена, отметили в министерстве.

"Личность каждого взрослого, желающего принять участие в обмене, регистрируется и проверяется. Защита данных гарантирована", — говорится в заявлении.

Обменный курс, по которому Бундесбанк покупает гривны у кредитных учреждений и впоследствии использует их при возвращении в Национальный банк Украины, будет публиковаться каждую пятницу в 14:00 на сайте банка.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «Украинские беженцы в Германии с 24 мая смогут обменять гривневые банкноты на евро»

С 24 мая украинские беженцы в Германии могут обменять наличную гривну на евро. Схема обмена будет продолжаться три месяца. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Центральный банк Германии.

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