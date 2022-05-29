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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Уже 600 предприятий успешно переехали в безопасное место
29 мая 2022 Просмотров: 38 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

601 предприятие, принявшее участие в программе релокации, завершило переезд из областей, где продолжаются боевые действия.

Об этом сообщает Минэкономики.

А 390 из них уже возобновили работу на новых площадках в западных регионах Украины. Еще 87 предприятий находятся на разных стадиях транспортировки.

Самыми популярными областями релокации предприятий остаются Закарпатская, Львовская и Черновицкая. Также бизнес находит новые места для размещения своих мощностей в Тернопольской, Ивано-Франковской, Винницкой и других областях.
По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «Уже 600 предприятий успешно переехали в безопасное место»

601 предприятие, принявшее участие в программе релокации, завершило переезд из областей, где продолжаются боевые действия.

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