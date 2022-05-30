|30 мая 2022
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За прошедшую неделю количество вкладчиков в военные облигации увеличилось с 67 тысяч до почти 76 тысяч.
Об этом сообщает НБУ.
По состоянию на 30 мая объем вложений украинских граждан и бизнеса в военные облигации составляет:
В собственности нерезидентов находятся военные облигации на сумму 300,4 млн.
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29 мая 2022
• Именную ручку Джо Байдена продали за 600 тыс. грн, деньги передадут ВСУ
• "Реал" минимально одолел "Ливерпуль" и победил в пятом финале Лиги чемпионов за 10 лет
• Субсидии и деньги от фондов. Какие выплаты можно получить украинцам в Польше
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• Для украинцев запустят единую базу вакансий: что известно
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• У Зеленского рассматривают вариант с арендой жилья для переселенцев
• За три месяца полномасштабной войны Нацбанк "напечатал" уже 120 миллиардов гривень
25 мая 2022
• Дефицит соли: эксперт заявил, что она может возрасти в стоимости в разы
• Дефицит соли: эксперт заявил, что она может возрасти в стоимости в разы
• Что будет с курсом доллара и где теперь выгоднее менять валюту
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• В YouTube объяснили, почему сервис не планирует уходить из РФ
• НБУ снизил лимит для снятия наличных за границей: как это скажется на беженцах
• В Украине запустили опрос по владению оружием: как принять участие
• Школьные аттестаты станут доступны в "Дії": известны сроки
23 мая 2022
• Число беженцев из Украины превысило 6,5 млн, - ООН
• Зеленский вошел в 100 самых влиятельных людей издания Time
• Компенсация за переселенцев в Украине: кто и сколько может получить
• Газоснабжение Донецкой и Луганской областей остановлено из-за обстрелов рашистов
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Комментарии к статье «НБУ: спрос населения и бизнеса на военные облигации растет»
За прошедшую неделю количество вкладчиков в военные облигации увеличилось с 67 тысяч до почти 76 тысяч.