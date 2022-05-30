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Бездумная исполнительность

НБУ: спрос населения и бизнеса на военные облигации растет
30 мая 2022 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

За прошедшую неделю количество вкладчиков в военные облигации увеличилось с 67 тысяч до почти 76 тысяч.

Об этом сообщает НБУ.

По состоянию на 30 мая объем вложений украинских граждан и бизнеса в военные облигации составляет:

  • 7,8 млрд грн (10% от общего объема приобретенных военных ОВГЗ номинированных в гривне);
  • 57,4 млн долл США (29% от общего объема военных ОВГЗ номинированных в долларах США);
  • 26,6 млн  евро (11,7% от общего объема ОВГЗ номинированных в евро).

В собственности нерезидентов находятся военные облигации на сумму 300,4 млн.
По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «НБУ: спрос населения и бизнеса на военные облигации растет»

За прошедшую неделю количество вкладчиков в военные облигации увеличилось с 67 тысяч до почти 76 тысяч.

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