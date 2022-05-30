В Украине цены на лекарства в аптеках выросли на 20-40%

|30 мая 2022
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В Украине выросли цены на лекарства в аптеках на 20-25%. По некоторым отдельным позициям рост составляет до 40%. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
“В Комитет и ко мне лично поступают обращения украинцев относительно роста цен на лекарства в аптеках. И действительно, видим, что стоимость медицинских препаратов выросла на 20-25%. По некоторым отдельным позициям рост вообще составляет до 40%”, — написал Радуцкий.
По его словам, в аптечной профессиональной ассоциации утверждают, что сети аптек наценку на препараты не увеличивали. Но есть ряд других факторов, влияющих на формирование стоимости медицинских препаратов:
“Еще одна проблема — отсутствие оборотных средств у аптечных сетей. Чтобы возобновить работу на деоккупированных территориях, компенсировать ущерб, аптечным сетям нужны ресурсы. В некоторых регионах ощущается кадровый дефицит. Для возвращения на работу в разрушенных городах фармацевтов иногда приходится дополнительно стимулировать”, — сообщил Радуцкий.
Он отметил, что объемы продаж у аптечных сетей в последнее время снижаются — у многих людей сегодня просто нет денег, поэтому покупают самое необходимое, отказываясь, например, от витаминов. Все эти факторы влияют на повышение цен.
Радуцкий отметил, что Гослекслужба проверяет обоснованность повышения цен на лекарственные средства.
“Направил в ведомства депутатское обращение с целью узнать, проводятся ли такие проверки, и какие их результаты”, — написал он.
По его словам, заместитель руководителя Гослекслужбы Владимир Короленко сообщил: специалисты службы еженедельно проводят мониторинг стоимости лекарства в аптеках. Исследуют цены на 20 основных препаратов, наиболее пользующихся спросом в аптеках (сердечно-сосудистые препараты, анальгетики, противовирусные, для лечения гипертонии, психического здоровья).
“С 24 февраля рассмотрено более 70 обращений граждан относительно повышения цен в аптеках. Несколько странно, но в ответе на мое обращение не сообщается о результатах проверок. Насколько я понимаю, ни один оператор рынка не был привлечен к ответственности за необоснованное поднятие цен на лекарство, все ограничивается только мониторингом?” — отметил Радуцкий.
По мнению Радуцкого не нужно вводить более жесткий контроль за стоимостью медпрепаратов в аптечных сетях, усиливать административное давление.
“За последнее время есть несколько примеров, когда государственное регулирование цен приводило к возникновению дефицита на товары, к появлению “черного рынка”, — рассказал Радуцкий.
По его словам, есть все предпосылки для снижения цен рыночными методами.
Он отметил, что с начала войны довольно значительное количество аптечных заведений не возобновило работу. “Необходимо создать условия для открытия максимального количества аптек. Конкуренция — лучший инструмент для снижения стоимости товара. К кстати, это вопрос к местной власти, которая должна быть заинтересована в восстановлении работы аптек в своем регионе”, — написал Радуцкий.
Также он отметил, что нужно, чтобы полноценно заработала легальная онлайн-торговля лекарственными средствами.
“Еще в сентябре 2020 года Верховная Рада приняла соответствующий закон, разработанный нашим Комитетом. За неделю до войны были утверждены последние подзаконные акты, необходимые для запуска легальной торговли лекарствами через интернет. Стоит ускорить этот процесс, ведь почтовые операторы возобновили работу”, — рассказал Радуцкий.
Он добавил, что некоторые аптечные сети понесли убытки и не имеют оборотные средства.
“Есть смысл решить вопрос о кредитовании для их дальнейшей работы”, — написал Радуцкий.
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В Украине выросли цены на лекарства в аптеках на 20-25%. По некоторым отдельным позициям рост составляет до 40%. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.