НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%

|2 июня 2022
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Национальный банк впервые с начала полномасштабного вторжения России изменил учетную ставку и определил решение повысить ее с 10% до 25%.
"Рассмотрев несколько сценариев, Национальный банк решил повысить учетную ставку на 15 в. п. до 25%", – заявил глава НБУ Кирилл Шевченко. По оценке НБУ, незначительное повышение ключевой ставки не оказало бы значительного влияния на финансово-экономическую систему из-за ограниченной действенности механизма монетарной трансмиссии во время войны.
Это сформировало бы ожидания дальнейших повышений учетной ставки и соответственно выжидательную позицию вкладчиков и незначительный интерес к гривневым активам. Также для оживления интереса к гривневым активам их доходности должны превышать ожидаемые показатели инфляции.
Национальный банк ожидает, что повышение учетной ставки до 25% будет достаточно для ослабления давления на валютном рынке и стабилизации инфляционных ожиданий, что в перспективе создаст предпосылки для перехода к циклу снижения учетной ставки.
Кроме того, регулятор расширил коридор процентных ставок по монетарным операциям с банками, чтобы создать дополнительное пространство для оживления межбанковского рынка. С 3 июня ставка для кредитов рефинансирования будет равна учетной ставке плюс 2 в. п., а для депозитных сертификатов – ставке минус 2 и. п.
"Национальный банк ожидает, что правительство и банки адекватно отреагируют на изменение учетной ставки соответствующим повышением ставок по ОВГЗ и депозитам. Надлежащая реакция рыночных ставок на решение по учетной ставке увеличит привлекательность гривневых активов, в том числе ОВГЗ, что обезопасит сбережения и доходы граждан от инфляции", – объясняет регулятор.
В НБУ считают, что установление рыночных ставок по ОВГЗ будет способствовать увеличению спроса на них и уменьшит потребность эмиссионного финансирования Национальным банком. Увеличение привлекательности гривневых сбережений будет способствовать уменьшению спроса на валютном рынке, что позволит избежать дальнейшего накопления дисбалансов, снизить давление на международные резервы и постепенно решить проблему множественности валютных курсов.
Регулятор также отметил, что для сбалансирования фискальной и монетарной политики необходимо также вернуть налоги на импорт, ведь это обеспечит дополнительные поступления в бюджет, усилит стимулы для внутреннего производителя и ослабит давление на международные резервы.
Национальный банк в последний раз принял решение поднять учетную ставку на 1 п.п. до 10% 20 января.
После начала полномасштабного вторжения Национальный банк заявил, что определенное время не будет принимать решение по учетной ставке на фоне войны против России, она остается неизменной на уровне 10%. Таким образом, в течение двух заседаний НБУ не принимал решений по изменению ставки.
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• В Украине стартовала просветительская программа по разминированию для детей и родителей
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Национальный банк впервые с начала полномасштабного вторжения России изменил учетную ставку и определил решение повысить ее с 10% до 25%.