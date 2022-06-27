НБУ обновил инструкцию по ведению кассовых операций банками в Украине

|27 июня 2022
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НБУ внес изменения в инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине - уточнен порядок и требования проведения платежных услуг в национальной и иностранной валютах и оформление кассовых документов по платежным операциям.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Изменения внесли в соответствии с требованиями нового ЗУ "О платежных услугах".
Инструкция уточняет порядок и требования проведения платежных услуг в национальной и иностранной валютах и оформление кассовых документов по платежным операциям.
В частности, определена суть платежной операции как кассовой операции, которая предусматривает любое внесение или снятие наличных денег на основании платежной инструкции, также изменены названия и реквизиты отдельных кассовых документов", - пояснили в НБУ.
Кроме того, поставщик платежных услуг обязан предоставлять пользователю до заключения договора о предоставлении платежных услуг на безвозмездной основе следующую информацию:
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26 июня 2022
• ВОЗ: обезьянья оспа еще не чрезвычайная ситуация
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• Украинцы, выехавшие за границу, не будут иметь право на некоторые соцвыплаты
• Как вернуться в Украину без паспорта после депортации в РФ: ответ Верещук
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25 июня 2022
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• Укрпошта готовит презентацию марки, посвященной олицетворению мечты
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24 июня 2022
• ВР решила узаконить запрет на выезд мужчин во время войны
• Amazon научит голосового помощника имитировать голоса погибших: для чего это нужно
• Звание Героя Украины за время войны получили 132 военнослужащих
23 июня 2022
• Украина официально стала кандидатом в члены ЕС
22 июня 2022
• Мэр Славянска Вадим Лях: «Есть ощущение одной длинной недели, которая длится уже 111 дней подряд»
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• Украина потеряет от 7% населения: социологи озвучили прогноз
• Начались выплаты вкладчикам обанкротившегося Мегабанка: как получить деньги
21 июня 2022
• В Польше появятся новые выплаты для украинцев: что нужно знать
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Комментарии к статье «НБУ обновил инструкцию по ведению кассовых операций банками в Украине»
НБУ внес изменения в инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине - уточнен порядок и требования проведения платежных услуг в национальной и иностранной валютах и оформление кассовых документов по платежным операциям.