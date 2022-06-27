НБУ обновил инструкцию по ведению кассовых операций банками в Украине

НБУ внес изменения в инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине - уточнен порядок и требования проведения платежных услуг в национальной и иностранной валютах и ​​оформление кассовых документов по платежным операциям.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Изменения внесли в соответствии с требованиями нового ЗУ "О платежных услугах".

Инструкция уточняет порядок и требования проведения платежных услуг в национальной и иностранной валютах и ​​оформление кассовых документов по платежным операциям.

В частности, определена суть платежной операции как кассовой операции, которая предусматривает любое внесение или снятие наличных денег на основании платежной инструкции, также изменены названия и реквизиты отдельных кассовых документов", - пояснили в НБУ.

Кроме того, поставщик платежных услуг обязан предоставлять пользователю до заключения договора о предоставлении платежных услуг на безвозмездной основе следующую информацию: