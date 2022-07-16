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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Глава МВФ попередила про погіршення ситуації у світовій економіці
16 июля 2022 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Глава МВФ Крісталіна Георгієва попередила офіційних осіб групи 20 найбільших економік вжити термінових заходів по боротьбі з інфляцією. Вона попередила, що "виключно невизначені" глобальні економічні перспективи можуть погіршитися, якщо ціни продовжать підвищуватися.

Георгієва, виступаючи на зустрічі фінансових представників G20 в Індонезії, заявила, що все більше розгорається Росії проти України посилила тиск на ціни на сировинні товари та енергоносії, а глобальні фінансові умови посилилися більше, ніж очікувалося.

Водночас збої, пов'язані з пандемією, і нові вузькі місця в ланцюжках поставок продовжували позначатися на економічній активності. Тиск на країни з великою заборгованістю зростав, і ситуація з боргом "швидко погіршувалася", сказала вона.
По материалам: РБК-Украина

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Глава МВФ Крісталіна Георгієва попередила офіційних осіб групи 20 найбільших економік вжити термінових заходів по боротьбі з інфляцією. Вона попередила, що "виключно невизначені" глобальні економічні перспективи можуть погіршитися, якщо ціни продовжать підвищуватися.

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