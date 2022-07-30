Агентство S&P знизило рейтинг України до переддефолтного

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило довгостроковий суверенний рейтинг України з CCC+ до CC.

Про це повідомляється на сайті агенства.

Зазначається, що прогноз по довгостроковому суверенному рейтингу України в іноземній валюті знижено до CC з подальшим негативним прогнозом.

Таке рішення в агентстві прийняли у зв'язку з рішенням Кабміну просити про відстрочку виплат за всіма зовнішніми зобов'язаннями держкомпаній на 24 місяці.

Останній раз S&P знижував довгостроковий рейтинг України в інвалюті з рівня "B-" до "CCC+" наприкінці травня.