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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Держборг України у 2023 році може зрости майже вдвічі та перевищити 100% від ВВП
14 сентября 2022 Просмотров: 54 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Кабінет міністрів пропонує встановити на кінець 2023 року граничний обсяг державного боргу в сумі 6 трлн 406 млрд гривень, що на 76% більше, ніж у 2022 році (3 трлн 645 млрд гривень). Держборг може перевищити 100% ВВП України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект бюджету, який оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно з документом, доходи державного бюджету України у 2023 році становитимуть 1 трлн 279 млрд гривень, видатки - 2 трлн 514 млрд гривень. Граничний дефіцит бюджету становитиме 1 трлн 280 млрд гривень.

Мінфін має право запозичити 1 трлн 687 млрд гривень (у тому числі на зовнішніх ринках - 1 трлн 596 млрд гривень).

Водночас Мінфіну надається право за рішенням Кабміну у разі потреби випускати ОВДП на додаткові суми для збільшення статутних капіталів державних банків та фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Держборг України у 2023 році може зрости майже вдвічі та перевищити 100% від ВВП»

Кабінет міністрів пропонує встановити на кінець 2023 року граничний обсяг державного боргу в сумі 6 трлн 406 млрд гривень, що на 76% більше, ніж у 2022 році (3 трлн 645 млрд гривень). Держборг може перевищити 100% ВВП України.

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