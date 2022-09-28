Сколько Украина потеряла из-за войны. Шмыгаль назвал размер ущерба

|28 сентября 2022
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Ущерб, понесенный Украиной из-за развязанной Россией войны, уже в 1,6 раз превысил ВВП нашей страны за прошлый год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на селекторном совещании с главами ОВА.
"Ситуация с убытками зафиксирована по состоянию на июнь. Потребность в средствах, согласно этому отчету, 349 млрд долларов, почти 350 млрд. Конечно, эта сумма больше, чем целое ВВП нашего государства за прошлый год. В 1,6 раза больше суммы, чем ВВП", - сказал он.
Шмигаль отметил, что в первую очередь финансовые ресурсы нужны для быстрого восстановления, социальной и критической инфраструктуры, а также для подготовки к зиме.
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22 сентября 2022
• Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня
• В Україні виявили третій випадок віспи мавп
• Якою може бути ця зима в Україні: прогноз синоптиків
• Обмін полоненими між Україною та Росією відбувався на території чотирьох країн
14 сентября 2022
• За витрачені державні гроші на оренди квартир нардепами можна 5,6 тис. переселенців забезпечити виплатами
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• Після війни армію України мають намір реформувати
• В Україні кількість чиновників планують скоротити на 30%
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• Держборг України у 2023 році може зрости майже вдвічі та перевищити 100% від ВВП
28 августа 2022
• Приходит ночью на базы оккупантов: Минобороны познакомило украинцев с Бавовнятком
• Мобілізація в Україні: чи призиватимуть викладачів на військову службу
• Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
• Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо
26 августа 2022
• Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися
• Українські аграрії зібрали понад 25 млн тонн зерна нового врожаю
• Українськи клуби дізналися своїх суперників на групових етапах
• Обов'язкову евакуацію можуть провести ще у трьох областях - Верещук
• Україна отримала першу партію листів від бійців у російському полоні
• Ціни на газ у Європі перевалили за 3500 доларів за тисячу кубометрів
21 августа 2022
• Гудок поїзда і набат дзвонів. Українців попередили про появу нових сигналів тривоги на випадок радіаційної та хімічної небезпеки
• "Еженедельное количество больных увеличивается на 40%": врач-эпидемиолог рассказала о ситуации с COVID-19 в Украине
• Умови угоди про асоціацію з ЄС виконано уже на 70%
• Чехи надсилають на підтримку України по 1968 крон
• "Я позбавлю українського бомжару його поясів": Ф'юрі назвав умову для проведення бою з Усиком
• Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції
4 августа 2022
• Мінцифри планує підключити інтернет у всі школи з бомбосховищами до 1 вересня
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Ущерб, понесенный Украиной из-за развязанной Россией войны, уже в 1,6 раз превысил ВВП нашей страны за прошлый год.