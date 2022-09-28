Сколько Украина потеряла из-за войны. Шмыгаль назвал размер ущерба

— 14 сентября 2022 —

Кабінет міністрів пропонує встановити на кінець 2023 року граничний обсяг державного боргу в сумі 6 трлн 406 млрд гривень, що на 76% більше, ніж у 2022 році (3 трлн 645 млрд гривень). Держборг може перевищити 100% ВВП України.

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