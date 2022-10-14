 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України
14 октября 2022 Просмотров: 80 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Компанія SpaceX Ілона Маска запропонувала Пентагону самостійно фінансувати послуги зв'язку Starlink для України, бо більше не може це робити.

Про це повідомляє CNN.

За словами Ілона Маска, Україні передали приблизно 20 000 супутникових станцій Starlink. Забезпечення зв'язку коштувало SpaceX $80 млн, а до кінця цього року коштуватиме більше $100 млн. Тому у компанія звернулися до Пентагону з попередженням, що може припинити надавати зв'язок українським військовим. SpaceX направив у Пентагон відповідного листа.

"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати наявні термінали протягом невизначеного періоду часу", — написав Пентагону директор з державних продажів SpaceX у вересні.

У SpaceX прогнозують, що наступного року фінансування зв'язку коштуватиме близько $400 млн.

Серед документів, які були надіслані до Пентагону, є раніше невідомий прямий запит, надісланий Маску в липні командувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним, щодо ще майже 8000 терміналів Starlink.

По материалам: Українські Новини

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

14 октября 2022

SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України

УЗ через півроку відновила залізничне сполучення з Краматорськом

13 октября 2022

В ООН порахували, скільки коштів знадобиться на гуманітарні потреби українців у 2023 році

ДСНС не має повноважень зрізати замки на закритих укриттях - МВС

ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним ВАЖЛИВО

В Україні скасували віялові відключення електроенергії на сьогодні

Чому росіяни використовують іранські дрони для ударів по будівлях: пояснення військових

11 октября 2022

"Шахтар" у доданий час втратив перемогу над "Реалом" у Лізі чемпіонів

Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя

Братские могилы в Лимане. Как проходит эксгумация тел жертв оккупантов: фоторепортаж

Мільйон іноземців відвідали Україну з початку війни, - ДПСУ

5 октября 2022

Зеленський став головним претендентом на Нобелівську премію миру за даними букмекерів

Українці на звільнених територіях почали отримувати пенсії за місяці, проведені в окупації

Південна Корея побудувала під землею лабораторію на дослідження Всесвіту

Украина подала заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030

4 октября 2022

Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня

Посол розповіла, що дала заявка України на членство в НАТО

В Україні підготували вісім правил для мешканців окупованих територій

Модні плетені сумки на кожен день

У Фінляндії демонтували останню статую Леніна у країні

Глава НБУ Кирило Шевченко йде у відставку

28 сентября 2022

Українки народили у Польщі понад 4500 дітей

Сколько Украина потеряла из-за войны. Шмыгаль назвал размер ущерба

РФ має бути виключена із Радбезу ООН за підрив системи міжнародної ядерної безпеки – Центр оборонних реформ

У Путіна назвали область України, яку планують повністю захопити після "референдумів"

22 сентября 2022

Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня

В Україні виявили третій випадок віспи мавп

Якою може бути ця зима в Україні: прогноз синоптиків

Обмін полоненими між Україною та Росією відбувався на території чотирьох країн

14 сентября 2022

За витрачені державні гроші на оренди квартир нардепами можна 5,6 тис. переселенців забезпечити виплатами

Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня

Также в разделе

Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня

— 4 октября 2022 —

Станом на 1 вересня з початку війни Україна отримала 17,4 млрд доларів грантів та кредитів від іноземних партнерів, з них у серпні – 4,7 мільярда доларів.

Читать далее ⇒

Глава НБУ Кирило Шевченко йде у відставку

— 4 октября 2022 —

Голова Національного банку України Кирило Шевченко оголосив про відставку у зв'язку з проблемами зі здоров'ям.

Читать далее ⇒

Сколько Украина потеряла из-за войны. Шмыгаль назвал размер ущерба

— 28 сентября 2022 —

Ущерб, понесенный Украиной из-за развязанной Россией войны, уже в 1,6 раз превысил ВВП нашей страны за прошлый год.

Читать далее ⇒

Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня

— 22 сентября 2022 —

Станом на 1 вересня з початку війни Україна отримала 17,4 млрд доларів грантів та кредитів від іноземних партнерів, з них у серпні – 4,7 мільярда доларів.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України»

Компанія SpaceX Ілона Маска запропонувала Пентагону самостійно фінансувати послуги зв'язку Starlink для України, бо більше не може це робити.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо

Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися

Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал

Все материалы рубрики ⇒

Общество

УЗ через півроку відновила залізничне сполучення з Краматорськом

В ООН порахували, скільки коштів знадобиться на гуманітарні потреби українців у 2023 році

ДСНС не має повноважень зрізати замки на закритих укриттях - МВС

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції

У Києві шахраї привласнили нерухомість померлих на 5,8 млн гривень

Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

"Шахтар" у доданий час втратив перемогу над "Реалом" у Лізі чемпіонів

Украина подала заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030

Українськи клуби дізналися своїх суперників на групових етапах

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

14 октября 2022

SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України

УЗ через півроку відновила залізничне сполучення з Краматорськом

13 октября 2022

В ООН порахували, скільки коштів знадобиться на гуманітарні потреби українців у 2023 році

ДСНС не має повноважень зрізати замки на закритих укриттях - МВС

ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання російського режиму терористичним ВАЖЛИВО

В Україні скасували віялові відключення електроенергії на сьогодні

Чому росіяни використовують іранські дрони для ударів по будівлях: пояснення військових

11 октября 2022

"Шахтар" у доданий час втратив перемогу над "Реалом" у Лізі чемпіонів

Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя

Братские могилы в Лимане. Как проходит эксгумация тел жертв оккупантов: фоторепортаж

Мільйон іноземців відвідали Україну з початку війни, - ДПСУ

5 октября 2022

Зеленський став головним претендентом на Нобелівську премію миру за даними букмекерів

Українці на звільнених територіях почали отримувати пенсії за місяці, проведені в окупації

Південна Корея побудувала під землею лабораторію на дослідження Всесвіту

Украина подала заявку на проведение Чемпионата мира по футболу 2030

4 октября 2022

Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня

Посол розповіла, що дала заявка України на членство в НАТО

В Україні підготували вісім правил для мешканців окупованих територій

Модні плетені сумки на кожен день

У Фінляндії демонтували останню статую Леніна у країні

Глава НБУ Кирило Шевченко йде у відставку

28 сентября 2022

Українки народили у Польщі понад 4500 дітей

Сколько Украина потеряла из-за войны. Шмыгаль назвал размер ущерба

РФ має бути виключена із Радбезу ООН за підрив системи міжнародної ядерної безпеки – Центр оборонних реформ

У Путіна назвали область України, яку планують повністю захопити після "референдумів"

22 сентября 2022

Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня

В Україні виявили третій випадок віспи мавп

Якою може бути ця зима в Україні: прогноз синоптиків

Обмін полоненими між Україною та Росією відбувався на території чотирьох країн

14 сентября 2022

За витрачені державні гроші на оренди квартир нардепами можна 5,6 тис. переселенців забезпечити виплатами

Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 вересня

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top