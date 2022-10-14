SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України

|14 октября 2022
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Компанія SpaceX Ілона Маска запропонувала Пентагону самостійно фінансувати послуги зв'язку Starlink для України, бо більше не може це робити.
Про це повідомляє CNN.
За словами Ілона Маска, Україні передали приблизно 20 000 супутникових станцій Starlink. Забезпечення зв'язку коштувало SpaceX $80 млн, а до кінця цього року коштуватиме більше $100 млн. Тому у компанія звернулися до Пентагону з попередженням, що може припинити надавати зв'язок українським військовим. SpaceX направив у Пентагон відповідного листа.
"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати наявні термінали протягом невизначеного періоду часу", — написав Пентагону директор з державних продажів SpaceX у вересні.
У SpaceX прогнозують, що наступного року фінансування зв'язку коштуватиме близько $400 млн.
Серед документів, які були надіслані до Пентагону, є раніше невідомий прямий запит, надісланий Маску в липні командувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним, щодо ще майже 8000 терміналів Starlink.
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13 октября 2022
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• ДСНС не має повноважень зрізати замки на закритих укриттях - МВС
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11 октября 2022
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• Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя
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5 октября 2022
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• В Україні підготували вісім правил для мешканців окупованих територій
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• Глава НБУ Кирило Шевченко йде у відставку
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• Українки народили у Польщі понад 4500 дітей
• Сколько Украина потеряла из-за войны. Шмыгаль назвал размер ущерба
• РФ має бути виключена із Радбезу ООН за підрив системи міжнародної ядерної безпеки – Центр оборонних реформ
• У Путіна назвали область України, яку планують повністю захопити після "референдумів"
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Комментарии к статье «SpaceX Ілона Маска заявила, що більше не може фінансувати послуги Starlink для України»
Компанія SpaceX Ілона Маска запропонувала Пентагону самостійно фінансувати послуги зв'язку Starlink для України, бо більше не може це робити.