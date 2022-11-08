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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ
8 ноября 2022 Просмотров: 39 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Глобальне зростання споживчих цін може бути близьким до найвищої точки у поточному періоді.

Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва журналістам у рамках щорічного саміту ООН зі зміни клімату, пише Bloomberg.

Агентство зазначає, що цього тижня рівень інфляції в США за жовтень, ймовірно, покаже ще один результат, близький до 8%.

"Я не збираюся випереджати дані, але цілком можливо, що ми досягли піку", - зауважила Георгієва.

"Зараз ми бачимо, що центральні банки дуже об'єднані у боротьбі з інфляцією, це головний пріоритет, і це правильно. Якщо ми не досягнемо успіху, це призведе до відриву від якоря, і тоді фундамент для зростання, яким є цінова стабільність, буде підірвано", - додала вона

Георгієва додала, що посадовці центробанків і далі намагатимуться знизити зростання споживчих цін до більш прийнятних темпів.

"Інфляцію буде важче знизити до бажаного рівня близько 2%", - визнала Георієва.

"Якщо ми побачимо диверсифікацію ланцюгів поставок, це неминуче чинитиме певний тиск на ціни", - резюмувала очільниця МВФ.

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Комментарии к статье «Глобальна інфляція наближається до свого піку – голова МВФ»

Глобальне зростання споживчих цін може бути близьким до найвищої точки у поточному періоді.

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