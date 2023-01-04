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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України
4 января 2023 Просмотров: 91 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Німеччина відкрита для використання мільярдів євро заморожених російських активів для допомоги Україні у відновленні, якщо будуть вирішені юридичні питання, а союзники підуть цим шляхом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg із посиланням на людей, знайомих з дискусіями.

Уряд канцлера Олафа Шольца підтримує вимогу України щодо репарацій за війну, але ще не зайняв офіційної позиції щодо арешту активів російської держави через розбіжності у правлячій коаліції.

Якщо Берлін зможе вирішити власні проблеми, це може надати нового імпульсу дискусіям в Європейському Союзі і чинити тиск на США з метою арешту активів, таких як резерви центрального банку, які були заморожені у відповідь на російське вторгнення.

За даними видання, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполягає на тому, що арешт хоча б частини заморожених активів повинен бути варіантом.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер, який очолює пробізнесових "Вільних демократів", більш обережний. Він стурбований тим, що конфіскація активів російського центрального банку може створити небезпечний прецедент і завести європейські країни та їхніх союзників у правове болото.

ЄС і країни G7 заморозили близько 300 мільярдів євро резервів російського центрального банку. ЄС також заблокував близько 19 мільярдів євро активів, що належать російським бізнесменам, які потрапили під санкції, хоча ці оцінки не є повними. Ці активи перебувають у підвішеному стані і наразі не можуть бути розподілені.

Замість повного арешту більш ймовірним шляхом з юридичної точки зору могло б бути накладання арешту на активи осіб, які, як було доведено, причетні до російських воєнних злочинів, сказав один зі співрозмовників. Однак такі справи можуть зайняти роки, щоб пройти через суди, що може звести таку ініціативу до простого символізму.

Деталі дискусій показують, що потенціал арешту активів виходить за рамки теоретичних дебатів і переходить до практичної реалізації, але залишаються серйозні перешкоди. Шольц хоче, щоб будь-який крок був скоординований із союзниками і юридично чіткий.

По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України»

Німеччина відкрита для використання мільярдів євро заморожених російських активів для допомоги Україні у відновленні, якщо будуть вирішені юридичні питання, а союзники підуть цим шляхом.

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