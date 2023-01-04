Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України

|4 января 2023
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Німеччина відкрита для використання мільярдів євро заморожених російських активів для допомоги Україні у відновленні, якщо будуть вирішені юридичні питання, а союзники підуть цим шляхом.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg із посиланням на людей, знайомих з дискусіями.
Уряд канцлера Олафа Шольца підтримує вимогу України щодо репарацій за війну, але ще не зайняв офіційної позиції щодо арешту активів російської держави через розбіжності у правлячій коаліції.
Якщо Берлін зможе вирішити власні проблеми, це може надати нового імпульсу дискусіям в Європейському Союзі і чинити тиск на США з метою арешту активів, таких як резерви центрального банку, які були заморожені у відповідь на російське вторгнення.
За даними видання, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполягає на тому, що арешт хоча б частини заморожених активів повинен бути варіантом.
Міністр фінансів Крістіан Лінднер, який очолює пробізнесових "Вільних демократів", більш обережний. Він стурбований тим, що конфіскація активів російського центрального банку може створити небезпечний прецедент і завести європейські країни та їхніх союзників у правове болото.
ЄС і країни G7 заморозили близько 300 мільярдів євро резервів російського центрального банку. ЄС також заблокував близько 19 мільярдів євро активів, що належать російським бізнесменам, які потрапили під санкції, хоча ці оцінки не є повними. Ці активи перебувають у підвішеному стані і наразі не можуть бути розподілені.
Замість повного арешту більш ймовірним шляхом з юридичної точки зору могло б бути накладання арешту на активи осіб, які, як було доведено, причетні до російських воєнних злочинів, сказав один зі співрозмовників. Однак такі справи можуть зайняти роки, щоб пройти через суди, що може звести таку ініціативу до простого символізму.
Деталі дискусій показують, що потенціал арешту активів виходить за рамки теоретичних дебатів і переходить до практичної реалізації, але залишаються серйозні перешкоди. Шольц хоче, щоб будь-який крок був скоординований із союзниками і юридично чіткий.
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3 января 2023
• В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС
• Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ
• Уряд скасував аукціони на Prozorro до кінця війни через відключення світла
22 декабря 2022
• Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta
• Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит
21 декабря 2022
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4 декабря 2022
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• У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана
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• Європарламент визнав росію державою-спонсором тероризму
• Netflix виправив повідомлення про "російського князя" Ярослава Мудрого
• Як зігрітися у разі відсутності опалення вдома - поради експерта
• У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні
• Як ввезти генератор без податків: роз’яснення Митниці
12 ноября 2022
• Росіяни вивезли з Херсонщини 15 тисяч картин - ССО
• Бенксі підтвердив, що він автор графіті у селищі Бородянка на Київщині
11 ноября 2022
• Київ виключив російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної і загальної середньої освіти
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Комментарии к статье «Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України»
Німеччина відкрита для використання мільярдів євро заморожених російських активів для допомоги Україні у відновленні, якщо будуть вирішені юридичні питання, а союзники підуть цим шляхом.