Як отримати пенсію на окупованих територіях: поради українцям

|5 февраля 2023
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Українці можуть отримувати пенсію, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях. Пенсіонери можуть отримати кошти на банківську картку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.
Українцям пояснюють, що отримати пенсію можна у відділеннях "Укрпошти" або ж через уповноважений банк. Проте "Укрпошта" з 1 серпня припинила працювати на окупованих ворогом територіях.
Якщо пенсія надходила на карту, вона продовжуватиме надходити на цей рахунок. Пенсіонер зможе розраховуватися нею у магазинах, аптеках, сплачувати в інтернеті, або якщо матиме доступ до банкоматів - отримати там свої кошти.
Якщо людина знаходиться в окупації і раніше отримувала пенсію на "Укрпошті", то її кошти будуть надходити на рахунок в "Ощадбанку". Пенсіонер зможе забрати свої кошти протягом півроку у будь-якому відділенні "Ощадбанку".
За бажанням можна написати заяву та отримувати пенсію в іншому банку або через відділення "Укрпошти".
Крім того, у період воєнного стану пенсіонери на звільнених територіях та у районах, де йдуть бойові дії, можуть подати заяву і змінити спосіб виплат. Таку заявку можна подати у пенсійних відділах, органах соціального захисту або через сільського, селищного, міського голову, старосту, начальника військової адміністрації.
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5 февраля 2023
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• Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС
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• У "Дії" з'явилася можливість оформити виписку про місце проживання
31 января 2023
• "Армія відновлення": безробітним виплатили понад 30 мільйонів
• Британія віддасть Україні гроші Абрамовича від продажу Челсі
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4 января 2023
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3 января 2023
• В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС
• Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ
• Уряд скасував аукціони на Prozorro до кінця війни через відключення світла
22 декабря 2022
• Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta
• Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит
21 декабря 2022
• Столтенберга можуть призначити головою МВФ
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3 декабря 2022
• Amazon планує відновити розміщення реклами в Twitter
• У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана
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Комментарии к статье «Як отримати пенсію на окупованих територіях: поради українцям»
Українці можуть отримувати пенсію, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях. Пенсіонери можуть отримати кошти на банківську картку.