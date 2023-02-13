Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування

Через військове вторгнення РФ в Україні тривають бойові дії, а ракетні удари ворога пошкоджують об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Держава надає українцям компенсацію за зруйноване житло.

Повідомити про пошкоджене або зруйноване житло можна на порталі «Дія», через Центр надання адміністративних послуг чи нотаріуса. У Мінреінтеграції розповіли, як потрібно проводити фіксації пошкодження житла.

При фіксації пошкоджень або руйнувань житла треба дотримуватися таких правил: