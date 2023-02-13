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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування
13 февраля 2023 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Через військове вторгнення РФ в Україні тривають бойові дії, а ракетні удари ворога пошкоджують об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Держава надає українцям компенсацію за зруйноване житло.

Повідомити про пошкоджене або зруйноване житло можна на порталі «Дія», через Центр надання адміністративних послуг чи нотаріуса. У Мінреінтеграції розповіли, як потрібно проводити фіксації пошкодження житла.

При фіксації пошкоджень або руйнувань житла треба дотримуватися таких правил:

  • Намагатися зробити фото або відео хорошої якості, за можливості попередньо увімкнути на телефоні геолокацію.
  • Під час зйомки слід прокоментувати своє місцезнаходження, дату, час, деталі пошкодження (за можливості зафіксувати відомості від третіх осіб, які попередньо мають представитися).
  • Фіксувати руйнування великим і малим планом, знімати всі зовнішні та внутрішні пошкодження. Також треба показати прилеглу територію й об’єкти, які знаходяться поруч.
  • Зберегти відзняте у первинному вигляді: без використання графічних редакторів, написів.
  • Зробити копії результатів зйомки та зберегти їх на різних носіях: флешці, файлообміннику.
По материалам: ZN.UA

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Комментарии к статье «Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування»

Через військове вторгнення РФ в Україні тривають бойові дії, а ракетні удари ворога пошкоджують об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Держава надає українцям компенсацію за зруйноване житло.

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