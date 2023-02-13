|12 февраля 2023
|Просмотров: 40
|
Національна атомна енергетична компанія "Енергоатом" успішно завершив ремонти на двох енергоблоках та на 1220 МВт збільшила потужність генерації, що допоможе зменшити тривалість відключень електроенергії.
Про це сказано у повідомленні на Facebook-сторінці компанії у неділю, 12 лютого.
10 лютого 2023 року один з енергоблоків українських АЕС запустили після середнього планово-попереджувального ремонту, також провели часткове перевантаження ядерного палива, середній ремонт реактора і турбіни, капітальний ремонт генератора, ремонти парогенераторів, головних циркуляційних насосів і систем технічної води, зазначає "Енергоатом".
Наразі з регламентною швидкістю триває підвищення потужності енергоблока. Тож тепер в енергосистемі України працюватимуть всі дев’ять блоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території. Ще був здійснений відновлювальний ремонт турбогенератора енергоблока, потужність якого довели до 100% номінальної.
"Вітчизняна енергосистема додатково отримає 1220 МВт електроенергії. Загалом АЕС на підконтрольній Україні території вже найближчими днями вироблятимуть близько 7700 МВт електроенергії. В умовах, коли в українських домівках відключається світло через руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів, Енергоатом і надалі робить все, щоб перебої з електропостачанням відчували якомога менше громадян", – наголосив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.
13 февраля 2023
• Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування
• Сума вкладів фізосіб у банках перевищила 1 трильйон – Фонд гарантування
• Повісток у "Дії" не буде, робота йде над цифровим посвідченням ветерана, - Федоров
• Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні
• В Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів
12 февраля 2023
• В Україні запустили всі 9 блоків АЕС для зменшення відключень світла, – "Енергоатом"
• Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками
• Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції
• Кількість жертв землетрусів на Близькому Сході перевалила за 35 тисяч
5 февраля 2023
• Безкоштовна обов’язкова евакуація з Донецької області: куди звертатися
• Як отримати пенсію на окупованих територіях: поради українцям
• Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС
• Австрійський ринок праці повністю відкривається для українських біженців
• У "Дії" з'явилася можливість оформити виписку про місце проживання
31 января 2023
• "Армія відновлення": безробітним виплатили понад 30 мільйонів
• Британія віддасть Україні гроші Абрамовича від продажу Челсі
• У Німеччині можуть повернути термінову військову службу
• Срочная заправка картриджей для принтеров
• Обмін лампочок через "Дію". Як подати заявку: покрокова інструкція
4 января 2023
• Хорватія стала 20-им членом єврозони
• Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України
• В Україні планують побудувати децентралізовану енергосистему
• Як отримати рецепт від лікаря без світла: пояснення МОЗ
3 января 2023
• В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС
• Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ
• Уряд скасував аукціони на Prozorro до кінця війни через відключення світла
22 декабря 2022
• Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta
• Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит
21 декабря 2022
• Столтенберга можуть призначити головою МВФ
• Patriot і не тільки. США оголосили черговий пакет військової допомоги для України
— 13 февраля 2023 —
Через військове вторгнення РФ в Україні тривають бойові дії, а ракетні удари ворога пошкоджують об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Держава надає українцям компенсацію за зруйноване житло.
— 13 февраля 2023 —
Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) станом на 1 січня становила 1,05 трлн грн.
— 5 февраля 2023 —
Українці можуть отримувати пенсію, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях. Пенсіонери можуть отримати кошти на банківську картку.
— 4 января 2023 —
Німеччина відкрита для використання мільярдів євро заморожених російських активів для допомоги Україні у відновленні, якщо будуть вирішені юридичні питання, а союзники підуть цим шляхом.
Приветствую, гость! Вход
13 февраля 2023
• Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування
• Сума вкладів фізосіб у банках перевищила 1 трильйон – Фонд гарантування
• Повісток у "Дії" не буде, робота йде над цифровим посвідченням ветерана, - Федоров
• Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні
• В Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів
12 февраля 2023
• В Україні запустили всі 9 блоків АЕС для зменшення відключень світла, – "Енергоатом"
• Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна та Айвазовського українськими художниками
• Хто вважається колаборантом: роз'яснення поліції
• Кількість жертв землетрусів на Близькому Сході перевалила за 35 тисяч
5 февраля 2023
• Безкоштовна обов’язкова евакуація з Донецької області: куди звертатися
• Як отримати пенсію на окупованих територіях: поради українцям
• Що потрібно для в’їзду дитини з іноземним свідоцтвом про народження в Україну: пояснення МВС
• Австрійський ринок праці повністю відкривається для українських біженців
• У "Дії" з'явилася можливість оформити виписку про місце проживання
31 января 2023
• "Армія відновлення": безробітним виплатили понад 30 мільйонів
• Британія віддасть Україні гроші Абрамовича від продажу Челсі
• У Німеччині можуть повернути термінову військову службу
• Срочная заправка картриджей для принтеров
• Обмін лампочок через "Дію". Як подати заявку: покрокова інструкція
4 января 2023
• Хорватія стала 20-им членом єврозони
• Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України
• В Україні планують побудувати децентралізовану енергосистему
• Як отримати рецепт від лікаря без світла: пояснення МОЗ
3 января 2023
• В 2022 году более 63% экспорта Украины составила торговля со странами ЕС
• Рецесія цьогоріч охопить третину світу – МВФ
• Уряд скасував аукціони на Prozorro до кінця війни через відключення світла
22 декабря 2022
• Український Facebook та Instagram не модерують з Москви – Meta
• Укрпошта доставлятиме з-за кордону генератори та павербанки без мит
21 декабря 2022
• Столтенберга можуть призначити головою МВФ
• Patriot і не тільки. США оголосили черговий пакет військової допомоги для України
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Україні запустили всі 9 блоків АЕС для зменшення відключень світла, – "Енергоатом"»
Національна атомна енергетична компанія "Енергоатом" успішно завершив ремонти на двох енергоблоках та на 1220 МВт збільшила потужність генерації, що допоможе зменшити тривалість відключень електроенергії.