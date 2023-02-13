В Україні запустили всі 9 блоків АЕС для зменшення відключень світла, – "Енергоатом"

Національна атомна енергетична компанія "Енергоатом" успішно завершив ремонти на двох енергоблоках та на 1220 МВт збільшила потужність генерації, що допоможе зменшити тривалість відключень електроенергії.

Про це сказано у повідомленні на Facebook-сторінці компанії у неділю, 12 лютого.

10 лютого 2023 року один з енергоблоків українських АЕС запустили після середнього планово-попереджувального ремонту, також провели часткове перевантаження ядерного палива, середній ремонт реактора і турбіни, капітальний ремонт генератора, ремонти парогенераторів, головних циркуляційних насосів і систем технічної води, зазначає "Енергоатом".

Наразі з регламентною швидкістю триває підвищення потужності енергоблока. Тож тепер в енергосистемі України працюватимуть всі дев’ять блоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території. Ще був здійснений відновлювальний ремонт турбогенератора енергоблока, потужність якого довели до 100% номінальної.

"Вітчизняна енергосистема додатково отримає 1220 МВт електроенергії. Загалом АЕС на підконтрольній Україні території вже найближчими днями вироблятимуть близько 7700 МВт електроенергії. В умовах, коли в українських домівках відключається світло через руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів, Енергоатом і надалі робить все, щоб перебої з електропостачанням відчували якомога менше громадян", – наголосив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.