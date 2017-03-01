Повышенная ямочность

|1 марта 2017
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Явление, о котором пойдет речь в сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт», можно назвать недоброй традицией. Каждый год с наступлением весны на городских дорогах образуется множество ям и выбоин, что серьезно усложняет проезд автотранспорта и повышает аварийность движения.
Сплошь и рядом такое наблюдается даже на тех автомагистралях, где ремонт производился сравнительно недавно. Предлагаем читателям подборку кадров, иллюстрирующих нынешнее состояние отремонтированных прошлой осенью дорог.
1 марта 2017
• БК «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
• Славянску вновь обещают ямочный ремонт дорог
• Правоохранители призывают общественность бороться с ямами на дорогах
• Праздничные выходные в Украине весной
• В Славянске больше нет ТРК «САТ»
• Славянцев приглашают на прививки
• В Славянске случай редкой болезни
• Утром деньги - вечером ремонт
• Славянский курорт хотят вернуть в собственность города
• Лифт на Свободы, 38: народ уже возмущается
28 февраля 2017
• «Шахтер» покинул Лигу Европы
• Полный комплект наград славянских боксеров
• Команда ООШ №5 представит Славянск на областных соревнованиях по футзалу
• Славянск провел в последний путь воина АТО Романа Напрягло
• Мэр Славянска побывал на машиностроительном заводе
• Электричество подорожало в пятый раз
• Элина Свитолина вошла в топ-10 рейтинга WTA
• «Сапфир-1» и «Конкорд» разыграют чемпионство
• В Славянске состоялся открытый чемпионат по борьбе самбо
27 февраля 2017
• Как в Шелковичном парке Масленицу провожали
• Полицейские отметили двух лиманских лицеистов, которые спасли женщину от вооруженного преступника
• От пули снайпера погиб 20-летний морской пехотинец из Славянска
24 февраля 2017
• Горсовет купит славянцам 13 квартир вместо разрушенного жилья
• Город поможет участникам АТО
• Ветеранам вручат юбилейные медали
• Ветераны намерены возродить фестиваль фронтовой песни
• Ветераны выразили позицию по ДК имени Ленина
• Памятники в Славянске решили ремонтировать по программе
• В Славянском районе пожар унес жизнь мужчины
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Грядущее подорожание проезда в городском пассажирском транспорте в очередной раз поднимает тему соотношения качества услуги и ее стоимости.
— 14 февраля 2017 —
В то время, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, а ученые планеты делают все более удивительные научные открытия, коммунальная сфера Славянска продолжает придерживаться концепции технологического примитивизма.
— 8 февраля 2017 —
Зима усложняет жизнь не только людям, но и пернатой братии, которой в этот период намного сложнее добывать пищу.
— 31 января 2017 —
Ежегодно, в конце января-начале февраля, когда сезон массового выноса из домов праздничной хвои уже заканчивается, во многих семьях только начинает звучать знакомый по анекдотам вопрос: «Когда ты вынесешь елку?»
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1 марта 2017
• БК «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
• Славянску вновь обещают ямочный ремонт дорог
• Правоохранители призывают общественность бороться с ямами на дорогах
• Праздничные выходные в Украине весной
• В Славянске больше нет ТРК «САТ»
• Славянцев приглашают на прививки
• В Славянске случай редкой болезни
• Утром деньги - вечером ремонт
• Славянский курорт хотят вернуть в собственность города
• Лифт на Свободы, 38: народ уже возмущается
28 февраля 2017
• «Шахтер» покинул Лигу Европы
• Полный комплект наград славянских боксеров
• Команда ООШ №5 представит Славянск на областных соревнованиях по футзалу
• Славянск провел в последний путь воина АТО Романа Напрягло
• Мэр Славянска побывал на машиностроительном заводе
• Электричество подорожало в пятый раз
• Элина Свитолина вошла в топ-10 рейтинга WTA
• «Сапфир-1» и «Конкорд» разыграют чемпионство
• В Славянске состоялся открытый чемпионат по борьбе самбо
27 февраля 2017
• Как в Шелковичном парке Масленицу провожали
• Полицейские отметили двух лиманских лицеистов, которые спасли женщину от вооруженного преступника
• От пули снайпера погиб 20-летний морской пехотинец из Славянска
24 февраля 2017
• Горсовет купит славянцам 13 квартир вместо разрушенного жилья
• Город поможет участникам АТО
• Ветеранам вручат юбилейные медали
• Ветераны намерены возродить фестиваль фронтовой песни
• Ветераны выразили позицию по ДК имени Ленина
• Памятники в Славянске решили ремонтировать по программе
• В Славянском районе пожар унес жизнь мужчины
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Комментарии к статье «Повышенная ямочность»
Явление, о котором пойдет речь в сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт», можно назвать недоброй традицией. Каждый год с наступлением весны на городских дорогах образуется множество ям и выбоин, что серьезно усложняет проезд автотранспорта и повышает аварийность движения.