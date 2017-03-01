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Фотофакт

Повышенная ямочность

Повышенная ямочность
1 марта 2017 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • В начале осени 2016 года автодорога на улице Шнурковской (1-го Мая) более двух недель стояла с профрезерованными выбоинами в ожидании укладки асфальта. Уложенная смесь не продержалась и полгода.
  • Перекресток улиц Шевченко и Банковской после прошлогоднего ремонта тоже продержался недолго.
  • Такая же участь постигла дорожное покрытие на пересечении улиц Васильевская и Центральная.
  • Обезображенный асфальт возле остановки «Молодежная». В 2013 году на этом отрезке улицы Батюка делали капитальный ремонт.
  • Возле остановки «САТУ» ямочный ремонт делали осенью прошлого года. Сейчас здесь опять полно выбоин.

Явление, о котором пойдет речь в сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт», можно назвать недоброй традицией. Каждый год с наступлением весны на городских дорогах образуется множество ям и выбоин, что серьезно усложняет проезд автотранспорта и повышает аварийность движения.

Сплошь и рядом такое наблюдается даже на тех автомагистралях, где ремонт производился сравнительно недавно. Предлагаем читателям подборку кадров, иллюстрирующих нынешнее состояние отремонтированных прошлой осенью дорог.

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Комментарии к статье «Повышенная ямочность»

Явление, о котором пойдет речь в сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт», можно назвать недоброй традицией. Каждый год с наступлением весны на городских дорогах образуется множество ям и выбоин, что серьезно усложняет проезд автотранспорта и повышает аварийность движения.

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Элина Свитолина вошла в топ-10 рейтинга WTA

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От пули снайпера погиб 20-летний морской пехотинец из Славянска

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Горсовет купит славянцам 13 квартир вместо разрушенного жилья

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