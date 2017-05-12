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Фотофакт

Память и примирение

То, что еще осталось
28 марта 2017 Просмотров: 431 Нравится: 1 | Не нравится: 0  
  • Здание на ул. Шелковичная (Искры) до сих пор притягивает взгляд богатой лепниной.
  • В доме Александрова, на ул. Шевченко, 4, часть барельефов уже уничтожена при ремонте фасада.
  • На склепе Залесских декор уничтожается не только временем, но и вандалами. Такими темпами скоро от объекта не останется ничего.
  • Украшения дома №25 на улице Ярмарочной.
  • Советский период привнес в искусство барельефа идеологическую составляющую.

Здания, построенные до середины ХХ века, легко отличить от сооружений более поздней эпохи по украшающим их фасады вычурным барельефам.

После того, как советское правительство взяло курс на решение пресловутого «квартирного вопроса», этот элемент декора стал использоваться намного реже. Ведь в типизированных многоэтажках он оказался невостребованным. В нынешнем выпуске «Фотофакта» мы разместили снимки сохранившихся до сегодняшнего дня архитектурных украшений.

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Комментарии к статье «То, что еще осталось»

Здания, построенные до середины ХХ века, легко отличить от сооружений более поздней эпохи по украшающим их фасады вычурным барельефам.

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