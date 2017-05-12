То, что еще осталось

Здания, построенные до середины ХХ века, легко отличить от сооружений более поздней эпохи по украшающим их фасады вычурным барельефам.

После того, как советское правительство взяло курс на решение пресловутого «квартирного вопроса», этот элемент декора стал использоваться намного реже. Ведь в типизированных многоэтажках он оказался невостребованным. В нынешнем выпуске «Фотофакта» мы разместили снимки сохранившихся до сегодняшнего дня архитектурных украшений.