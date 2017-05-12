|28 марта 2017
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Здания, построенные до середины ХХ века, легко отличить от сооружений более поздней эпохи по украшающим их фасады вычурным барельефам.
После того, как советское правительство взяло курс на решение пресловутого «квартирного вопроса», этот элемент декора стал использоваться намного реже. Ведь в типизированных многоэтажках он оказался невостребованным. В нынешнем выпуске «Фотофакта» мы разместили снимки сохранившихся до сегодняшнего дня архитектурных украшений.
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• В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев
• Детский пленэр возродил «Синього птаха»
10 мая 2017
• Через Славянск прошла «Велика українська хода»
• Славянск отметил День Победы
• В Славянске ставят «умные» электросчетчики
• Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей
• О текущем ремонте и разметке дорог
• На центральной площади обновили сцену
• На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники
• Субсидии: доходы подсчитают по-новому и вспомнят о долгах
• ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»
• Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»
• Золотая награда Артура Ромащенко
• Сборная Славянска выиграла чемпионат Донецкой области по самбо
• «Ювентус» отправится в Кардифф
• КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу
8 мая 2017
• В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше
• Пользователи Google были атакованы злоумышленниками
• Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу
5 мая 2017
• В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием
• Перепутал, убил и пытался сжечь
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Комментарии к статье «То, что еще осталось»
Здания, построенные до середины ХХ века, легко отличить от сооружений более поздней эпохи по украшающим их фасады вычурным барельефам.