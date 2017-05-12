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Фотофакт

Память и примирение

Эффект проседания
25 апреля 2017 Просмотров: 348 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Часто провалы образуются возле смотровых колодцев. Один из них можно увидеть на улице Центральной (Карла Маркса), недалеко от перекрестка с Васильевской (Октябрьской Революции).
  • Еще один — на улице Королева, неподалеку от горотдела полиции.
  • Как ни стараются коммунальники укрепить колодец возле исполкомовского крыльца, асфальт вокруг него все равно деформируется.
  • Неожиданно: земля разверзлась на отремонтированном всего лишь пару лет назад, участке улицы Свободы.
  • Эта яма на улице Учительской (Калинина) однажды уже становилась «героиней» нашей рубрики. С тех пор она только увеличилась в размерах.

Геология Славянска очень специфична – около 70% городской территории расположено в зоне подтопления. Возможно, именно поэтому в разных частях города можно заметить участки проседания грунта.

Впрочем, поскольку в большинстве случаев это явление наблюдается вокруг инженерных узлов и коммуникаций, можно предположить, что местные коммунальные технологии зачастую не учитывают геологические особенности. Результаты этого отображены в сегодняшнем выпуске рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «Эффект проседания»

Геология Славянска очень специфична – около 70% городской территории расположено в зоне подтопления. Возможно, именно поэтому в разных частях города можно заметить участки проседания грунта.

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