Волонтерское благоустройство

Стоит отметить, что, в сравнении с 2014-2016 гг., эта тенденция сегодня несколько сбавила обороты. Однако сказать, что славянцы перестали сооружать клумбы и зоны ландшафтного дизайна, тоже было бы неправильно. Подтверждением тому – подборка фотоснимков, сделанных на этой неделе журналистами «ТВ плюс».