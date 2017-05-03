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Фотофакт

Волонтерское благоустройство

Волонтерское благоустройство
3 мая 2017 Просмотров: 52 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Придорожный участок, искусно облагороженный жителем частного дома на ул. Ярослава Мудрого.
  • Такую красоту возле многоэтажки встретишь нечасто. На фото — «оазис» в районе дома №3 в пер. Виноградном.
  • Благоустроенная зеленая зона появилась недавно перед станцией юных техников.
  • По инициативе городских властей идет благоустройство и озеленение улицы Батюка. Работы ведет КП «Наружное освещение».
  • Назад к классике: после повального увлечения лебедями из покрышек в моду снова входит старый добрый тын.

Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили инициативным жителям города, а вернее, создаваемым ими объектами благоустройства.

Стоит отметить, что, в сравнении с 2014-2016 гг., эта тенденция сегодня несколько сбавила обороты. Однако сказать, что славянцы перестали сооружать клумбы и зоны ландшафтного дизайна, тоже было бы неправильно. Подтверждением тому – подборка фотоснимков, сделанных на этой неделе журналистами «ТВ плюс».

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Комментарии к статье «Волонтерское благоустройство»

Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили инициативным жителям города, а вернее, создаваемым ими объектами благоустройства.

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В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж

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Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа

«Вольники» Славянска завоевали 10 наград

Чемпионат Донецкой области по боевому самбо

Серебряные медали Богданова и Гончарова

Джошуа – Кличко: четыре нокдауна, страшный апперкот и огромные гонорары

В центральном парке облагораживают вход

28 апреля 2017

Забрался в детский лагерь

Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта

Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая

Виды и технические особенности швейных машин

Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору

Сбережения в обмен на виртуальный телевизор

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