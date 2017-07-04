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Фотофакт

Славянск после оккупации

Славянск после оккупации
4 июля 2017 Просмотров: 94 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Еще несколько дней после деоккупации в городе не работала система водоснабжения.
  • Не каждый из открывшихся на тот момент магазинов мог похвастаться таким ассортиментом.
  • На восстановление разрушенной и разворованной контактной троллейбусной сети потребовалось время.
  • По всему городу наблюдались оставленные боевиками фортификации.
  • Дольше всего следы боевых действий хранили на себе пострадавшие здания.

Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» редакция «ТВ плюс» наполнила снимками, сделанными нашими журналистами в первые дни после бегства из Славянска террористических бандформирований.

Предлагаем читателям еще раз вспомнить, как выглядел город в начале июля 2014 года.

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Комментарии к статье «Славянск после оккупации»

Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» редакция «ТВ плюс» наполнила снимками, сделанными нашими журналистами в первые дни после бегства из Славянска террористических бандформирований.

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