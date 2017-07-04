Славянск после оккупации

|4 июля 2017
|Просмотров: 94
|
Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» редакция «ТВ плюс» наполнила снимками, сделанными нашими журналистами в первые дни после бегства из Славянска террористических бандформирований.
Предлагаем читателям еще раз вспомнить, как выглядел город в начале июля 2014 года.
4 июля 2017
• План спасения «Дзевульского и Лянге»
• Дорогая история Славянщины и «Донецкий куркуль» - что принимали депутаты Славянского райсовета
• В сквере «Мечта» вандалы повредили новую фотозону
• Кубок конфедераций: у Германии - «золото», Чили досталось - «серебро», Португалия получила «бронзу»
• Руденко с травмой шеи провел с Поветкиным 12 раундов в ринге
30 июня 2017
• В карьере на Артема опять появилось сточное озеро
• На Артема с 9 этажа упала женщина
• Горожане строят в сквере «Мечта» площадку для выгула собак
• В Славянске болеют сальмонеллезом почти в два раза чаще, чем в других городах области
• Жукова – Железнодорожный – Мостовой: история одного переулка
• Как правильно выбрать подушку
29 июня 2017
• Общественные туалеты в Славянске строить не будут
• Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут
• В Славянске обсудили информационную составляющую гибридной войны
• Социальная реклама и конкурс мини-проектов: о чем мэр Славянска говорил с молодежью
• Славянцам рассказали, чем «кормят» зрителей украинские телеканалы
• День молодежи по-славянски: концерт, фестиваль и дискотека
27 июня 2017
• Девочка, которую искала вся область, найдена мертвой
• О проблемах с назначением субсидий
• Университетская: ремонт скоро начнется
• Въезд на Северное кладбище откроют
• К платежам за электричество вновь вопросы
• Из-за реконструкции дюкера в Славянске вновь отключили воду
• В Славянске День Конституции отметили торжественным собранием
— 26 июня 2017 —
Сегодняшним выпуском рубрики "Фотофакт" мы проиллюстрировали состоявшийся на День молодежи фестиваль увлечений.
— 21 июня 2017 —
Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили иллюстрации конфликта, разгоревшегося в керамическом секторе Славянска.
— 14 июня 2017 —
В субботу, 17 июня, волонтеры платформы инициатив «Теплица» запланировали провести акцию по очистке города от стихийных объявлений.
— 8 июня 2017 —
В карьере микрорайона Артема 3 июня состоялся традиционный мотокросс на кубок мэра Славянска.
Приветствую, гость! Вход
4 июля 2017
• План спасения «Дзевульского и Лянге»
• Дорогая история Славянщины и «Донецкий куркуль» - что принимали депутаты Славянского райсовета
• В сквере «Мечта» вандалы повредили новую фотозону
• Кубок конфедераций: у Германии - «золото», Чили досталось - «серебро», Португалия получила «бронзу»
• Руденко с травмой шеи провел с Поветкиным 12 раундов в ринге
30 июня 2017
• В карьере на Артема опять появилось сточное озеро
• На Артема с 9 этажа упала женщина
• Горожане строят в сквере «Мечта» площадку для выгула собак
• В Славянске болеют сальмонеллезом почти в два раза чаще, чем в других городах области
• Жукова – Железнодорожный – Мостовой: история одного переулка
• Как правильно выбрать подушку
29 июня 2017
• Общественные туалеты в Славянске строить не будут
• Тарифы на воду пока не поднимут, а проверки предпринимателей грядут
• В Славянске обсудили информационную составляющую гибридной войны
• Социальная реклама и конкурс мини-проектов: о чем мэр Славянска говорил с молодежью
• Славянцам рассказали, чем «кормят» зрителей украинские телеканалы
• День молодежи по-славянски: концерт, фестиваль и дискотека
27 июня 2017
• Девочка, которую искала вся область, найдена мертвой
• О проблемах с назначением субсидий
• Университетская: ремонт скоро начнется
• Въезд на Северное кладбище откроют
• К платежам за электричество вновь вопросы
• Из-за реконструкции дюкера в Славянске вновь отключили воду
• В Славянске День Конституции отметили торжественным собранием
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Славянск после оккупации»
Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» редакция «ТВ плюс» наполнила снимками, сделанными нашими журналистами в первые дни после бегства из Славянска террористических бандформирований.