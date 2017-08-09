Зеленая инфраструктура

Тему сегодняшнего выпуска рубрики «Фотофакт» новой назвать нельзя, но на статус обновляемой претендовать она точно может.

Речь идет о экс-зеленых насаждениях, а также деревьях, деформации которых не вписываются в городской ландшафт. Напомним, что регулированием данной сферы обязано заниматься КП «Наружное освещение», а на подведомственных территориях – ЖЭКи и ОСМД. Как показывают приведенные ниже кадры, недоработок по этому профилю в Славянске еще предостаточно.